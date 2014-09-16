رضی هیرمندی، مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر از این‌که دو ترجمه او برگزیده جایزه«لاک‌پشت پرنده» شده‌اند گفت: قرار است برگزیدگان این جایزه، پنجم مهرماه معرفی شوند و من خوشحالم که دو ترجمه من، «خانه‌ای در شب» و «یک اتفاق تازه» که از سوی نشر آفرینگان منتشر شده‌اند، برگزیدگان «لاک‌پشت پرنده» هستند.

هیرمندی در «خانه‌ای در شب» به ترجمه یک داستان فولکلوریک پرداخته؛ او در پاسخ به این‌که معیارش در انتخاب این کتاب و گرایش به داستان‌های عامیانه چه بوده است گفت: ملاک اصلی من سبک و گونه ادبی نیست. زیبایی‌شناختی داستان است و چگونگی ارائه کلام و لذتی که خود من در جایگاه مخاطب از خواندن می‌برم. اگر داستان بتواند بخشی از روح مرا سیراب کند و به یک نوستالژی پاسخ گوید آن را به فارسی برمی‌گردانم.

مترجم مجموعه«دکتر زئوس»، توجه به کودک امروز را هم یکی از ضروریات دانست و افزود: باید به کودک امروز فکر کرد. من ادامه کودک دیروزم و کودک امروز گرچه ادامه تاریخی من است و این ارتباط پنهان، ما را به هم نزدیک می‌کند اما باید به کودک امروز و نیازهایش توجه شود. ضمن این‌که من کتاب‌ها را به گونه‌ای انتخاب و ترجمه می‌کنم که هر گروه سنی بتواند با آن ارتباط برقرار کند و درک و دریافت خود را از آن داشته باشد.

هیرمندی در پاسخ به این‌که مخاطبان انتظار دارند رضی هیرمندی با توجه به ترجمه آثار سیلور استاین و مجموعه دکتر زئوس و «فرهنگ گفته‌های طنزآمیز»، کتابی طنزآمیز ترجمه کرده باشد اما«خانه‌ای در شب» این‌گونه نیست گفت: من خودم را به هیچ قالبی محدود نکرده‌ام. هرجا کار نابی پیدا کنم، آن را به فارسی برمی‌گردانم. «اختراع هوگوکابره» طنز نیست اما اثر بسیار زیبایی است. آنچه اهمیت دارد این‌که یک اثر، جذابیت و قابلیت اثرگذاری داشته باشد. بگذریم از این‌که در ذات هر نوشته و تصویر کودکانه، یک نوع طنز وجود دارد.

«خانه‌ای در شب» نوشته سوزان مَری اِسوانسون و تصاویر بِت کرامز را رضی هیرمندی به فارسی ترجمه و نشر آفرینگان منتشر کرده است.

«یک اتفاق تازه» نیز، داستانی از آنتونی براون است که ظاهرا به موضوع بچه دوم می‌پردازد اما در واقع، با زبانی هنرمندانه و تاثیرگذار، تفاوت دنیای کودکی و بزرگسالی را مطرح می‌کند. گرچه هر دو گروه سنی می‌توانند به دنیای یکدیگر راه پیدا کنند اما تصور کودکان از دنیای بزرگسالی بسیار شیرین‌تر از آن چیزی است که بزرگ‌ترها از دنیای بچه‌ها در ذهن می‌پرورانند.



«لاکپشت پرنده»، فهرستی از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان است که با همکاری مشترک مؤسسه شهر کتاب و فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان تهیه می‌شود. گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و نوجوان در پایان هر فصل، فهرستی از کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده در یک فهرست معرفی می‌کنند. این فهرست ضمیمه فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر می‌شود و می‌تواند راهنمای پدرها و مادرها، معلم‌ها و مربی‌ها و سایر علاقه‌مندان به ادبیات کودک و نوجوان باشد تا مناسبت‌ترین کتاب‌های سال را برای کتاب‌خوانی بچه‌ها و دانش‌آموزان انتخاب کنند.

در سال اول انتشار این فهرست، کتاب‌ها در سه گروه کتاب‌های عالی، کتاب‌های خوب و کتاب‌های راه یافته طبقه‌بندی و معرفی می‌شدند. درحال‌حاضر، کتاب‌ها بر مبنای گروه سنی و گروه موضوعی و هم‌چنین، بر حسب رأی داورها با امتیاز شش لاک‌پشت (کتاب‌های بسیار عالی)، پنج لاک‌پشت (کتاب‌های عالی)، چهار لاک‌پشت (کتاب‌های خیلی خوب) و سه لاک‌پشت (کتاب‌های خوب) معرفی می‌شوند. تاکنون، نه فهرست از لاک‌پشت پرنده منتشر شده است.