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۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸

حضور 30 نویسنده و مترجم در دهمین جشن امضای لاک‌پشت پرنده

حضور 30 نویسنده و مترجم در دهمین جشن امضای لاک‌پشت پرنده

دهمین جشن امضای فهرست لاک‌پشت پرنده با حضور 30 نویسنده و مترجم که کتاب هایشان در فهرست راه‌یافته قرار دارد، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشن امضای لاک‌پشت پرنده، پنجم مهرماه با حضور 30 نویسنده و مترجم برگزار می‌شود.

شرکت در این مراسم برای عموم آزاد است و علاقه مندان می توانند علاوه بر تهیه کتاب های مورد علاقه خود از این فهرست، با پدیدآورندگان این آثار دیدار و گفتگو کنند.

این فهرست که به بررسی آثار منتشر شده در تابستان سال 92 پرداخته به صورت مجزا و همچنین در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان قابل دسترسی است.

لاک پشت پرنده فهرستی است از کتاب های برتر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان ایرانی. این کتاب ها را گروهی از منتقدان، کارشناسان و نویسندگان کودک و نوجوان با بررسی کتاب‌های هر فصل انتخاب می‌کنند.

افزون بر این، هیئت داوران لاک پشت پرنده، کتاب های برگزیده هر سال را انتخاب و به کتاب‌های برگزیده نشان‌های طلایی و نقره‌ای اهدا می‌کنند.

کتاب ها با شیوه نامه ای مکتوب و با اصول و معیارهای روشن به فهرست راه می یابند و یا موفق به دریافت نشان طلایی یا نقره ای می شوند.

هر سال داوران و سیاستگذاران فهرست، بر اساس مقتضیات روز و همچنین با توجه به دیدگاه ها و نقد بررسی صاحب نظران، این معیارها و ملاک ها را بازبینی می کنند و آن ها را در متنی با عنوان اصول ، شیوه اجرایی و معیارهای فهرست و نشان لاک پشت پرنده اعلام می کنند.

این مراسم در روز شنبه 5 مهرماه ساعت 18 در شهرکتاب مرکز واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان معلم، نبش کوچه کلاله برگزار می‌شود.

کد مطلب 2373044

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