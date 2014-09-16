به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر نعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه امام علی(ع) در استان البرز در جمع خبرنگاران با اعلام خبر اجرای طرح نهضت ماندگار تا پایان سال جاری در کشور، اظهار داشت: این طرح که به عنوان پایلوت در استان البرز آغاز شده، طی یک ماه گذشته توانست 10 هزار نفر را برای کمک به جامعه هدف بهزیستی جذب کند.



ربیعی در ادامه با اشاره به اینکه طی این مدت کوتاه، مردم خیر و نیکوکار با پرداخت 4 میلیارد ریال از یارانه دریافتی خود در این طرح شرکت کردند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم خیر و نیکوکار با پرداخت 1 ماه تا مادام العمر یارانه خود، در طرح نهضت ماندگار ثبت نام کردند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: سایت ثبت نام طرح نهضت ماندگار، 2 هفته دیگر به صورت رسمی رونمایی می شود و همه هموطنان در اقصی نقاط کشور می توانند با ثبت نام در این سایت، برای کمک به جامعه هدف بهزیستی مشارکت کنند.



ربیعی در پایان اذعان داشت: پیش بینی می شود با اجرای این طرح در سراسر کشور، تا پایان سال 6 میلیون نفر در این طرح ثبت نام کنند.

