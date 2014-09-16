رویا بیژنی، تصویرگر در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویرگری مجموعه شعر مهری ماهوتی خبر داد و افزود: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ناشر این مجموعه اشعار است و تصویرگری آن نیز به من سپرده شده است.

تصویرگر کتاب«در شهر چه خبر بود؟» در پاسخ به این‌که ارتباط میان نویسنده و تصویرگر تا چه اندازه به خلق تصویر بهتر یا حتی نوشتن متن خواندنی‌تر کمک می‌کند گفت: در بسیاری کشورهای پیشرفته، نویسنده و تصویرگر با هم و در کنار هم کار می‌کنند اما در ایران، ارتباط چندانی بین این دو وجود ندارد و هر کدام کار خود را می‌کنند و راه خود را می‌روند و این مساله، گاهی به نفع کتاب است چراکه بسیاری از نویسندگان ما، تصویرگر را نه یک شخص مستقل که دستیار خود می‌دانند.

بیژنی متن و تصویر را مکمل یکدیگر دانست و افزود: متن و تصویر به یکدیگر وابسته و کامل‌کننده هم هستند. به این معنی که تصویر، ناگفته‌های متن را تصویر می‌کند و بر آن می‌افزاید و طبیعی است هرچه متن، خواندنی‌تر و جذاب‌تر باشد، تصویر هم، بهتر و کامل‌تر است اما گاهی متن آن‌قدر ضعیف است که تصویرگر ترجیح می‌دهد راه خود را برود.

مجموعه شعر مهری ماهوتی با تصاویر رویا بیژنی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود. بیژنی همچنین در حال تصویر کردن سه قصه از مجموعه قصه‌هایی است که از سوی«به‌نشر» در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.



