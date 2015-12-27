به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه مرجع کانون با هدف معرفی بخشی از آثار منتشر شده از سوی کانون در ۵۰ سال فعالیتش از مهر ۱۳۹۴ و به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نمایشگاههایی را برپا کرده است.
در این میان آثار نمایشگاه ماه مهر به منتخبی از کتابهای منتشر شده پیش از انقلاب اختصاص یافت و پس از آن در آبان مجموعه کتابهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، آذر مجموعه کتابهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ و دی مجموعه کتابهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ به نمایش گذاشته شده است.
کتابخانه مرجع کانون طی سالهای اخیر هر ماه مجموعهای از منابع کتابخانهای خود را به صورت ویژه و با موضوعهای مختلف معرفی میکند و در معرض دید علاقهمندان ادبیات کودک و نوجوان قرار میدهد.
این نمایشگاه در کتابخانه مرجع کانون واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، مجتمع فرهنگی و هنری کانون برای علاقهمندان دایر است.
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