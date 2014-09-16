حسین سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین جشنواره رسانه های برخط غدیر خبرداد و گفت: این مسابقات در سال گذشته تحت عنوان مسابقات وبلاگ نویسی غدیر برگزار می شد که امسال با حمایت شبکه ملی فرهنگ، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه هیئت هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان به صورت کشوری برگزار می شود.

وی افزود: با حمایت دستگاه های فرهنگی سطح این مسابقه امسال افزایش یافته و آثار علاوه بر وبلاگ به صورت پایگاه اینترنتی، شبکه اجتماعی، گروه های اینترنتی و مواردی از این قبیل نیز می تواند ارائه شود.

رئیس خانه فرهنگ دیجیتال امام حسن مجتبی(ع) تیران و کرون و دبیر ستاد برگزاری جشنواره رسانه های برخط غدیر کشور ادامه داد: فراخوان مسابقات به صورت عمومی اعلام شده و آخرین مهلت ارائه آثار 10 مهرماه است که درگاه دریافت اثار از یکم لغایت 10 مهرماه برای ثبت آثار باز بوده و شرکت کنندگان در این مقطع زمانی آثار خود را معرفی می کنند.

وی زمان اعلام نتایج را همزمان با عید غدیر خم اعلام کرد و بیان داشت: به آثار برتر جوایز نقدی اهدا می شود.

دبیر ستاد برگزاری جشنواره رسانه های برخط غدیر کشور با اشاره به اینکه سهم فعالان حوزه مجازی فارسی زبان و فعالان مسجدی باید در فضای مجازی افزایش یابد، تصریح کرد: برگزاری این چنین برنامه ها فرصت ارزشمندی برای افزایش حضور فعالان فرهنگی کشورمان در سطح فضای مجازی است.

وی مشارکت فعالان اینترنتی و مسئولان برای حضور در این مسابقه و برگزاری هرچه باشکوه جشنواره را مهم و ضروری دانست و گفت: با مشارکت خوب فعالان فرهنگی و فضای مجازی و همکاری مسئولان این جشنواره سال های آینده در سطح بین المللی و با ظرفیت های بیشتری برگزار می شود.