به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشست در سه محور مباني، تبارشناسي و آينده سلفي‌گري به دبيري علمي محسن ردادي عضو هيأت علمي گروه مطالعات انقلاب اسلامي برگزار می شود.

در این مراسم ميثم شيرواني عضو هيأت علمي گروه مطالعات انقلاب اسلامي پژوهشگاه، حجت الاسلام و المسلمين محمدباقر پوراميني عضو هيأت علمي گروه كلام پژوهشگاه و حجت الاسلام و المسلمين دكتر مهدي فرمانيان رئيس دانشكده مذاهب اسلامي دانشگاه اديان و مذاهب (قم) به ارائه بحث و نقد خواهد پرداخت.

نشست علمي «جريان‌شناسيِ فكري ـ سياسي سلفي‌گري» شنبه 29 شهريور از ساعت 17 تا 19 در سالن جلسات حوزه رياست سازمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برپا می شود.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان پژوهشگاه (دوم)، شماره 2 واقع است.