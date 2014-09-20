مراکز هسته ای و حساس خطوط قرمز ماست/ ماجرای هواپیما ربایی در آسمان ایران

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری مهر، قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء یکی از نیروهای چهارگانه ارتش است که در بهمن 1387 و با تقسیم نیروی هوایی ایران به دستور رهبر معظم انقلاب فرمانده کل قوا تشکیل شد.



«امروز نیازمان در درجه اول پدافند است، وسایل پدافندی را اهمیت بدهید، به مسئله پدافند به طور جد بپردازید، مسئله پدافندی را جدی بگیرید، بخصوص پدافند زمین به هوا و یا در امور مربوط صرفا از قرارگاه پدافند هوایی کسب تکلیف کنید.» اینها بخشی از رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد اهمیت و نقش پدافند در کشور است.



در آستانه هفته دفاع مقدس و برای آگاهی از آخرین دستاوردها و برنامه‌های آتی پدافند هوایی، به دفتر "امیر شاهرخ شهرام" معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء رفتیم و گفتگویی را با وی در همین راستا انجام دادیم.



امیر شهرام در این گفت‌وگو به موضوعات متنوعی پرداخت از جمله ماجرای فرود هواپیمای موسوم به ائتلاف و هواپیماربایی در یکی از پروازها و همچنین ویژگی های ممتاز جدیدترین سامانه ارتش به نام تلاش3 و رادار کیهان.

این گفتگو به شرح زیر است:

در ابتدا بفرمائید ضرورت ایجاد تشکیلات جداگانه ای به نام پدافند هوایی در کشور چه بود؟

پدافند هوایی امروز کار یک نیرو و قرارگاه نیست بلکه کار یک کشور است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پدافند اولویت اول است و امروز شاهدیم بسیاری از دانشجویان با توجه به فرمایشات مهم حضرت آقا نسبت به پدافند هوایی گرایش بیشتری پیدا کردند و ما نیز نیازمند این فرهنگ هستیم.

مردم و ملت و نیروهای کشوری ما بدانند پدافند تامین کننده و تضمین کننده امنیت آنهاست. پدافند زمانی در صحنه حاضر می شود که آژیر قرمز به صدا در بیاید. بنابراین نیاز است که پدافند را قبل از به صدا درآمدن آژیر به تجهیزات و امکاناتی که نیاز دارد تجهیز کنیم.

ضرورت تشکیل پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس شکل گرفت یعنی از زمانی که ماموریت پدافند هوایی از پایگاه ها خارج شد. پایگاه های شکاری که پدافندهای هوایی در آنجا مستقر بودند و مسئولیت دفاع از تجهیزات و فرودگاه ها برعهده پدافند هوایی بود. وقتی پدافند هوایی از پایگاه ها ماموریتش به مراکز حساس و حیاتی از جمله نفتی و اقتصادی کشور خود به خود توسعه بسیار زیادی پیدا کرد و احساس شد که به یک فرماندهی منسجم تر و مستقل تر که این فرماندهی را هدایت کند نیاز است، که این فرصت در زمان جنگ و دوران دفاع مقدس پیش نیامد.

تغییر ساختار در سیستم، کار بسیار سخت و دشواری بود اما پس از بررسی های دقیق این فرصت پس از دوران دفاع مقدس به وجود آمد و به دلیل اینکه معظم له نیز دقیقا در بطن جبهه و جنگ حضور داشتند و این احساس را با تمام وجودشان درک و لمس کردند و بازدیدهای بسیاری صورت گرفت و در نهایت نیز به این نتیجه رسیدند بحث استقلال شبکه یکپارچه پدافند هوایی که مسئولیت دفاع از آسمان و فضای کشور را برعهده دارد نیاز است که یک فرمانده مستقل برایش تشکیل دهند به همین واسطه در دهم شهریور ماه سال 78 مقام معظم رهبری دستور تشکیل پدافند هوایی را ابلاغ کردند.

البته قرارگاه پدافند هوایی در گذشته با این عنوان وجود داشت اما ماهیت کارش نظارتی بود و فرماندهی نبود اما زمانی که ماهیت فرماندهی آن شکل گرفت به نیروی هوایی کمک بسیار زیادی شد تا نیروی هوایی نیز بهتر و راحت تر به امور آفندی و پروازی خود بپردازد و خود به خود خیلی از سایت ها و پایگاهایی که در کوه ها و دشت ها و یا جاهای دیگر وجود داشت دیگر با آنها کاری نداشتند که باعث ارتقای توان رزمی نیروی هوایی ما شد و همچنین تمام نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه به تابعیت از این قرارگاه قرار گرفتند.

*آسمان کشورهای همسایه جولانگاه هر هواپیمایی است/ اقتدار فرامنطقه ای ایران در کنترل پروازها

پدافند هوایی در زمینه کنترل مجوزهای پرواز چه حساسیت هایی را به خرج می دهد و این تخلفات در چه حدی قرار دارد؟

مجوز عبور و مرور در آسمان هر کشوری طبق قوانین بین المللی ایکائو انجام می شود، اما برخی کشورها در همسایگی ما هستند که به دلیل شرایط فعلی اقتدار و کنترل لازم را در پروازها ندارند و آنجا جولانگاه هر هواپیمایی است، اما کشور ما از یک اقتدار منطقه ای و فرامنطقه ای برخوردار است و اجازه نمی دهد که هر هواپیمایی به صرف اینکه چه شخصی داخل هواپیما است و یا اینکه ناهماهنگی وجود دارد؛ از آسمان کشور عبور کند و ما برابر قوانین بین المللی و اختیاراتی که به حوزه امنیتی هر کشور داده شده، مقابله خواهیم کرد و پای خود را نیز از خط قرمز فراتر نمی گذاریم که بخواهیم تبعات سوء سیاسی و منطقه ای ایجاد کنیم.

تمام مسئولین کشورهای دنیا هم می دانند که اگر این اتفاق رخ دهد یعنی هواپیمایی از آسمان کشوری بخواهد عبور کند، اگر بدون هماهنگی باشد آن کشور به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد و اگر لازم شود، آن هواپیما را خواهد نشاند و اگر این بی توجهی ادامه پیدا کند و مطمئن شویم آن هواپیما حرکت خصمانه ای دارد حتما با آن برخورد نظامی خواهیم کرد.

*پرواز رئیس جمهور کره از مرزهای شرقی اطلاعات پروازی صحیحی نداشت/ سامانه زمین به هوا و جنگنده آماده درگیری با هواپیما ائتلاف

ماجرای پرواز غیرمجاز رئیس جمهور کره چه بود؟

این اتفاق ها مکررا می افتد که هواپیمایی می آید و اطلاعات پروازی آن صحیح ارسال نمی شود، این هواپیما نیز از قندهار به سمت دبی پرواز داشت که قصد داشت از مرز شرقی عبور کند که اطلاعات پروازی آن درست نبود و خلبان هم پذیرفت این اشتباه از طرف آنها بوده است. لذا اقدامات لازم با هماهنگی انجام شد و هواپیما بالاخره ماموریت و سفر خود را انجام داد.

ماجرای پرواز غیرمجاز موسوم به گروه ائتلاف که چندی پیش در فرودگاه بندرعباس به زمین نشست، چه بود؟

هرگونه معرف پروازی که برای ما شناسایی نشده باشد، هر چند تعمدی یا غیر تعمدی باشد؛ جعلی است. بنابراین برابر با مقررات بین المللی با آن مقابله می کنیم.

ماموریت های ما شامل مراقبت، ممانعت و مقابله می شود. این هواپیما پیام ممانعت ما را پاسخ نداد که در ادامه مراقبت کرده و در نهایت مقابله کردیم و آن را نشاندیم. نوع برخورد و مقابله ما با نوع تهدیدی که احساس کنیم متفاوت است لذا ما از جنگنده های نیروی هوایی اگر نیاز بود حتما استفاده می کردیم.

در حالی که جنگنده در روی باند آماده پرواز بود و اگر این هواپیما به دستور فرود ما بی توجه بود و ارتفاع خود را کم نمی کرد به طبع جنگنده را به سمت هواپیما به پرواز در می آوردیم اما وقتی که نیازی نبود این کار را انجام نداده و امنیت و آرامش سرنشینان را با پرواز جنگنده مخدوش نکردیم و تمام این موارد را در نظر گرفتیم.

قبل از ورود این هواپیما به مرزهای جمهوری اسلامی این اخطار داده شده بود که ورود آن به داخل کشور طبق اطلاعات به دست آمده هماهنگی ندارد و با مبادله پیامی که بین آن هواپیما با کشور مبدا صورت گرفت به دنبال این بودند که اطلاعات درست را دریافت کنند و در همین فاصله بود که سامانه های زمین به هوا و پرنده خود را برای درگیری آماده کردیم اما احساس نیازی نشد که در همان لحظه بخواهیم اجرای آتش داشته باشیم.

با اقداماتی که انجام شد این هواپیما به نحو امن و با ایمنی کامل در فرودگاه مورد نظر نشانده شد و همچنین خلبان این هواپیما پس از فرود در بندرعباس کتبا به اشتباه خود اقرار کرد.

مسئولیت نشاندن آن هواپیما در داخل آن فرودگاه با پدافند هوایی بود که انجام دادیم اما اینکه پس از آن در فرودگاه چه می گذرد و اینکه چه کسانی باید اطلاعات و مسافران را چک کند و چه کسی باید از خلبان اقرارنامه بگیرد کاملا مشخص است و دقیقا طبق آنچه که پیش بینی شده بود و در روابط کاری که بین ما و هواپیمایی کشوری و مسئولان استانی وجود داشت انجام شد. منتها هر کاری ظرافت کار خود را دارد و اینکه ما از خلبان دست نوشته گرفتیم و گفتند که اشتباه کرده اند جزئی از کار بود که آن خلبان هم پذیرفت.

در فرودگاه نیز مسئولان حراست هواپیمایی کشوری استانداری و پدافند هوایی حضور داشتند و براساس تدبیری که کردند آن مسئولی که خودشان تشخیص دادند که عمدتا از هواپیمایی کشوری هستند راستی آزمایی صورت پذیرفت.

راستی آزمایی حقوق حقه تمام کشورهاست و هر پروازی که انجام می شود، به طور کلی پدافند هوایی یا سیستم امنیتی هر کشوری در جهت راستی آزمایی می تواند هواپیما مورد نظر را بنشاند و اطلاعات آن را چک کند اما این اقدام بنا به ضرورت انجام می شود که در این مورد خاص نیز این ضرورت احساس و طبق قانون به آن عمل شد.

رسانه ای کردن رزمایش ها از زمان روی کار آمدن دولت جدید کاهش یافته است/نوع تدبیر رزمایشی ما مقداری متحول شده

آیا پس از تشکیل دولت یازدهم رزمایش ها کاهش پیدا کرده است یا خیر؟

شاید تنها رسانه ای کردن آنها کاهش پیدا کرده است اما حوزه دفاعی ما به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده است. ما لحظه به لحظه خود را موظف می دانیم که دفاع خود را افزایش دهیم منتها رسانه ای کردن آن را ضرورت ندانستیم. نوع تدبیر رزمایشی ما مقداری متحول شده است و اینکه ضرورتی نمی بینیم خیلی آن را رسانه ای کنیم و دوست داریم آنطور که می خواهیم انجام شود و این طور نیست که کاهش پیدا کرده باشد چه بسا این رزمایش ها اضافه شده بلکه کمتر نشده است.

*مراکز هسته ای و حساس خطوط قرمز ماست و اولویت اول ماموریت ها این مراکز هستند

ارزیابی شما از ماموریت مهم پدافند هوایی برای حفاظت از مراکز حساس از جمله نیروگاه ها و مراکز هسته ای چیست؟

پدافند هوایی یک سیستم و مجموعه ای است که به صورت 24 ساعته فعال است و قطعا اگر نیازی به حضور بیشتر و آمادگی بیشتر احساس بشود حتما این کار صورت می پذیرد.

مراکز هسته ای و حساس ما خطوط قرمز ماست و اولویت اول ماموریت های ما این مراکز هستند لذا با دقت و حساسیت خاصی این مراکز کنترل می شوند و ما نیز در بحث پوشش و درگیری اشراف کامل داشته و هیچ نقصی وجود ندارد.

*توسعه پایگاه های هوایی و دفاعی در محورهای نفوذی و حملاتی/ انتقال پروازهای کشورهای همسایه به آسمان ایران

توسعه پایگاه هوایی جمهوری اسلامی را در جزیره قشم با توجه به شرایط منطقه و خاورمیانه پس از گذشت یک سال چگونه ارزیابی می کنید؟

مراقبت کردن از حوزه های نوار مرزی و به اصطلاح مقابل منطقه نبرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اخیرا نیز نقاط دفاعی خود را از سه هزار و 500 نقطه به پنج هزار نقطه افزایش دادیم که این نقاط می توانند در هر کجا از جمله جزایر مناطق مرزی شمال، جنوب، غرب و شرق باشند. لذا این نقاط بنا به احساس نیاز و محورهای نفوذی و حملاتی که احساس می کنیم از جمله مناطق آب های آزاد که ناوگان های مختلف از آنجا عبور می کند و همچنین کریدورهایی در جوار مرزی ما هستند که امکان دارد با یک چرخش چند درجه ای وارد فضای جمهوری اسلامی ایران شوند.

به هر ترتیب هر جایی که این نیاز را پدافند هوایی و سیستم دفاعی احساس کند این توسعه را انجام می دهد و این توسعه امکان دارد یک نفر یا یک پایگاه باشد. همه این اقدامات با توجه به تهدیدی که احساس می شود انجام می پذیرد.

پدافند هوایی در هر جایی که حضور پیدا کند نیاز است همه دستگاه های دریایی، زمینی، کشوری هماهنگ شوند زیرا اگر این هماهنگی صورت نگیرد ماموریت دفاعی صورت نخواهد گرفت. این هماهنگی ها میان نیروهای لشکری با پدافند هوایی وجود دارد که هم اکنون نیز شاهد دفاع منسجم و یکپارچه از جمهوری اسلامی هستیم و این افتخاری است برای ما که فضا و آسمان جمهوری اسلامی در خاورمیانه امن ترین محسوب می شود.

فضا و آسمان جمهوری اسلامی تنها از لحاظ امنیتی امن نبوده بلکه اگر هواپیمایی نیاز به کمک راداری داشته باشند که مسیر خود را پیدا کند این کار از سوی پدافند انجام می شود و به همین دلیل آسمان ایران امن ترین در خاورمیانه است.

همچنین به دلیل این ثبات و امنیت در آسمان ایران بخشی از پروازهای کشورهای غربی از جمله عراق از طریق آسمان ایران که روزانه شامل هزار پرواز شده با هماهنگی و مجوز لازم صورت می گیرد.

تمامی این پروازها تا قبل از ورود به مرز کنترل، نظارت و رهگیری می شوند. این هواپیما پس از ورود به مرز نه تنها رها نمی شوند بلکه لحظه به لحظه رهگیری شده و نوع ارتفاع و مسیر آن هر دو یا پنج دقیقه کنترل و بررسی می شود که مشخص شود هواپیما از مسیر خود منحرف شده است یا خیر، زیرا اگر ذره ای از مسیر خود منحرف شود کاملا مشهود است و نفر راداری ما به آن خلبان اخطار داده و آن را به سمت مسیر اصلی خود راهنمایی می کند تا آن هواپیما در مسیر اصلی خود عبور کند.

*قدرت کشف هواپیمای جاسوسی باعث تغییر رویه دشمن شد

آیا پس از شناسایی هواپیمای جاسوسی U2 که سال گذشته از سوی پدافند هوایی صورت گرفت تاکنون نیز شاهد تکرار این اقدام بوده ایم؟

کشف هواپیما U2 در سال گذشته توسط رادارهای جنوب کشور انجام شد که در همین رابطه نیز اخطار به خلبان داده و پاسخ آن دریافت شد و پس از آن نیز این هواپیمای جاسوسی با فاصله گرفتن چند کیلومتری از مرزهای جمهوری اسلامی به پرواز خود ادامه داد.

از زمانی که قدرت کشف این هواپیما را پیدا کردیم و این اخطار داده شد و پاسخ تهدید به هواپیما را دریافت کردیم این اخطاری که به آنها دادیم به ما نشان داد که آنها متوجه شدند ما به درستی این هواپیما را کشف کردیم و اگر تخطی کند سرنگون خواهد شد و این ننگ متوجه این کشور می شود. به طور کلی به دست آوردن این مهارت موجب تغییر رفتارهای آن هواپیمایی جاسوسی در مقابل جمهوری اسلامی شد.

*تقویت حوزه دفاعی پهپادها در ارتفاع متوسط

نحوه ماموریت پهپادها شامل چه بخش هایی می شود و بیشتر کاربرد این هواپیماهای بدون سرنشین در چه ارتفاعاتی است؟

ماموریت پهپادها متفاوت است. یک نوع پهپاد مربوط به عکسبرداری است که توسط سازمان هواپیمایی جغرافیای کشوری مورد استفاده قرار می گیرد و پهپاد شناسایی و تهاجمی از دیگر هواپیماهای بدون سرنشین هستند.

نوع قابلیت این پهپادها که در چه نقطه ای و با چه جثه ای و با چه ارتفاعی از آن استفاده کنیم ماموریتشان متفاوت است که بحمدالله ما در کشورمان از انواع پهپادهای به روز و به صورت بومی استفاده می کنیم و این توانمندی به وجود آمده و در ظرفیت دفاعی کشور استفاده می کنیم.

تهدید بستگی به نوع نیت تهدید است که این دو با یکدیگر متفاوت هستند. هنگامی که یک پهپاد با جثه ای دو سه متری به ارتفاع هشت هزار پا اگر مدرن ترین سلاح هم بخواهد با خودش حمل کند حدود 50 تا 200 کیلو می شود و نمی تواند در حوزه ضربه زدن برای ما تهدید تلقی شود اما در حوزه شناسایی و جاسوسی این امکان وجود دارد.

یک هواپیما بمبر که در ارتفاع متوسط پرواز می کند نوع تهدیدش با هواپیمای راهبردی که در ارتفاع 60، 70 هزارپا پرواز می کند تفاوت دارد و نوع جنس و حمل مهمات آن با هم متفاوت است.

هر کشوری با توجه به خصوصیات مراکز حیاتی و مهم و اینکه چگونه تهدیدی بیشتر برآن نفوذ دارد خود را با حوزه دفاعی مورد نظر تجهیز می کند. ما این احساس را کردیم که باید خودمان را در حوزه ارتفاع متوسط تقویت کنیم زیرا تجربیات جنگ های گذشته و همچنین جنگ های نوین بیشترین ضربه پذیری کشور را در حوزه ارتفاع متوسط نشان می دهد. بنابراین ما توان خود را گذاشته ایم که در حوزه ارتفاع متوسط سامانه های بومی را تولید کنیم که بحمدالله در این حوزه جای خلل و نقصی نداریم.

*ایران صاحب راداری متحرک و برد بالا کیهان شد/ ظرفیت موشکی ما دیگر منتهی به یک سیستم و سلاح خاص نیست

نحوه فعالیت سه دستاورد جدید رادار کیهان، آرش و سامانه موشکی تلاش 3 چگونه است؟

رادار کیهان راداری مراقبتی است که قدرت کشف پرنده هایی با سطح مقطع کم را دارد. این رادار صددرصد بومی بوده با قابلیت کشف بسیار بالا و متحرک است. بعضا رادارهای ما ثابت هستند با برد کم اما راداری که متحرک و برد آن زیاد باشد تا حالا نداشتیم و تنها چند کشور در دنیا هستند که از این تکنولوژی برخوردارند و این رادار یکی از توان های ویژه حوزه کشف ما است.

رادار آرش هم دارای همچنین ویژگی هایی است که در چرخه پدافند هوایی قرار گرفته. آرش راداری است که جایگزین برخی رادارهایی که قدمت بالا دارند در دستور کار قرار گرفته است.

سامانه موشکی تلاش 3 سامانه زمین به هوای موشکی است که یک ظرفیت خوبی را به سیستم موشکی ارتفاع متوسط ما اضافه کرده است یعنی ما با یکسری از سلاح و سامانه هایی که با یک موشک خاصی فقط کار می کردند امروز یک موشک هایی ساخته شد که علاوه بر انجام ماموریت خود می توانند در حوزه پدافند هوایی ورود پیدا کرده و به وسیله این سامانه از آن موشک ها بهره مند شویم. یعنی ظرفیت تیرهای موشکی ما دیگر منتهی به یک سیستم سلاح خاص نیست و این توان را به ما داده که دست و بازوی ما در حوزه موشکی بلندتر از گذشته باشد.

یک سامانه موشکی با توجه به نوع ارتفاع متوسط یا بالا و بعضا تاکتیکی یا ثابت وجود داشته که در همین رابطه تلاش 3 به ما کمک کرده است بتوانیم از یک موشک برد متوسط از لحاظ تاکتیکی استفاده کنیم یعنی استفاده در هر مکان و با برد دلخواه که توان بسیار بالایی است.

*هواپیما ربایی در آسمان ایران/ ورود به موقع پدافند هوایی

شنیده شده که اخیرا هواپیمایی ربوده و بمب گذاری در آن انجام شده لطفا این ماجرا را برای ما تشریح بفرمایید.

هر پرنده ای که در آسمان کشور پرواز می کند از زمانی که از زمین بلند می شود تا بنشیند ممکن است با هر مخاطره ای اعم از بمب گذاری مواجه شود، هنگامی که هواپیما از فرودگاه مبدا خود بلند شد در یک فضایی تا فرودگاه مقصد قرار می گیرد که در این فضا فقط رادار پدافند هوایی است که می تواند با آن خلبان تماس بگیرد و خلبان می تواند با رادار تماس بگیرد زیرا هنگامی که چند مایل از فرودگاه مبدا دور شد ارتباط با آن فرودگاه قطع می شود.

اگر اتفاقی در این هواپیما بایفتد اولین جایی که می تواند به آن پاسخ دهد پدافند هوایی است چون این تجهیزات این قابلیت را دارد که بتواند هواپیما را ببیند و هم صحبت کند اگر خلبان احساس کند و یا به آن خبر داده شود که بمب گذاری در هواپیما صورت گرفته برای آن هواپیما اولین کسی که می تواند کمک کند کسی است که می تواند با آن تماس بگیرد که آن پدافند هوایی است.

براساس دستورالعمل ها و روابطی که ما داریم ورود می کنیم که باید چه کاری انجام داد و چه باید به خلبان گفت و چگونه باید آن هوایپما را نشاند. بالاخره آن هواپیما ربا یا هواپیما امکان دارد بخواهد عملیات انتحاری کند یا اینکه قصد جاسوسی و سیاسی داشته باشد که بستگی به نوع نیت آن پدافند هوایی از ورود پیدا می کند.

بله این اتفاق در جمهوری اسلامی اخیرا روی داده است، خبری آمد که هواپیمایی مشکوک به هواپیما ربایی است و پدافند هوایی هم به همان اندازه که باید ورود پیدا می کرد ورود کرد و به حمدالله مثمر ثمر بود و این اتفاق مخاطره ای را برای هواپیما و کشور ما به همراه نداشت.

*برگزاری رزمایش در نیمه دوم امسال/ سیستم و سلاح های خود را براساس نیت های دفاعی تجهیز می کنیم

رزمایش بزرگ و متفاوت پدافند هوایی چه زمانی برگزار خواهد شد؟

یکی از تفاوت های مهم این رزمایش از قبل اعلام نشدن آن است در حالی که ما در گذشته هم رزمایشی را برگزار کردیم که حتی غیر خودی ها را به گونه ای وادار کردیم که جوری ببینند که ما می خواهیم و طوری رزمایش ما را رصد کنند که ما می خواهیم نه آنطوری که خودشان می خواهند.

نوع رزمایش های پدافند هوایی به گونه ای بوده که ضرورت و نیازی نیست که قطعا هر حرکت پدافندی و هوایی رسانه ای شود اما هر رزمایشی که نیروهای مسلح اعم از زمینی، دریایی و هوایی انجام می دهند حتما پدافند هوایی در آن سهم ویژه ای را دارد زیرا هر رزم و جنگی با جنگ هوایی و اطلاعات و جاسوسی آغاز می شود که قطعا باید مقابله با این کار انجام بشود و قطعا هم اولین مقابله پدافند هوایی کشور است.

ان شاء الله در نیمه دوم امسال رزمایش خواهیم داشت و پدافند هوایی هم بسیار ویژه و متفاوت شرکت خواهد کرد و مطمئن باشید اگر صلاح باشد در حدی که نیاز است رسانه ای شود در زمان خودش اطلاع رسانی می شود.

ارزیابی شما از تست ناموفق سامانه آرو2 که ساخت مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، چیست؟

اگر آنها احساس خطری می کنند و خودشان را تجهیز می کنند برای مقابله با موشک های ایران بالاخره نیت آنهاست و ما هم از تست ناموفق این سامانه خوشحال هستیم اما این اقدام تغییری در روند دفاعی ما ایجاد نمی کند چون کار ما در حوزه دفاع بوده و در حوزه حمله و آفند نیست.

ما سیستم و سلاح های خود را براساس نیت های دفاعی تجهیز می کنیم زیرا با هیچ کشوری جنگی نداریم که بخواهیم کار خصمانه و آفندی را در دستور کار قرار دهیم اما به طبع براساس سیاست دفاعی کشور اگر هم نیاز بشود جمهوری اسلامی ایران در هر کجای دنیا حضور مقتدرانه داشته باشد این توان وجود دارد و بالاخره کشورهایی هم که احساس خطر می کنند به فکر مقابله هستند.

گفتگو از: مهدی مرادی