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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون؛

اولین طلا را چینی‎ها بردند

اولین طلا را چینی‎ها بردند

چینی ها که در دوره گذشته با کسب 199 مدال طلا با اقتدار به عنوان قهرمانی دست پیداکرده بودند، در نخستین روز بازی‌های آسیایی اینچئون نخستین مدال طلای رقابتها را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، تیم سه نفره تپانچه بادی 10 متر چین موفق به کسب اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی شد.

"گوئو ونجون"، "ژانگ منگیوآن" و "ژو کینگیوآن" نفرات تیم تپانچه بادی 10 متر چین هستند که موفق به کسب مدال طلا شدند.

این برای چهارمین بار پیاپی است که چینی‌ها اولین مدال طلای بازی‎ها را از آن خود می‌کنند.

هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2373313

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