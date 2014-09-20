پورکاظمی جایزه ویژه هیروشیما را از شیخ فهد دریافت کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون کره جنوبی، در ابتدای این نشست که صبح امروز شنبه برگزار شد، شیخ احمد الصباح الفهد رئیس شورای المپیک آسیا ضمن تجلیل از میزبان برگزاری بازیهای آسیایی و برگزاری مراسم افتتاحیه شب گذشته ابراز داشت:برگزاری چنین رقابتهایی بدون تردید باعث همگرایی بین کشورها در عرصه مختلف می گردد.

همچنینی توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ضمن تجلیل از برگزاری چنین رقابتهای با چنین سطح و گستردگی گفت: کسی نمی تواند بگوید ورزش از سیاست جداست بلکه تلفیقی از سیاست، دانش، اقتصاد ،فرهنگ و جامعه است و بسیاری از موارد را در بر می گیرد.



همچنین در حاشیه این نشست به پاس ارائه مقالات و تلاش‌های دکتر پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جایزه ویژه هیروشیمای شیخ فهد به وی اهدا شد. در این مجمع کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و شاهرخ شهنازی دبیر کمیته نیز حضور داشتند.

