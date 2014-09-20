بررسی آثار هوشنگ مرادی كرمانی در «شوقستان»

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «شوقستان» گروه فرهنگ رادیو ایران، امشب ساعت 23 آثار و زندگینامه هوشنگ مرادی كرمانی را در گفتگو با اكبر كتابدار كارشناس ادبیات مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

پخش آیتمی درباره آثار لطفعلی آذر بیگدلی شاعر و تذکره‌نویس سده دوازدهم هجری و خبرهایی از تازه‌های نشر از دیگر بخش‌های این برنامه را تشكیل می‌دهد.

هوشنگ مرادی كرمانی که متولد 16 شهریور سال 1323 در روستای سیوچ از توابع بخش شهداد كرمان است، فعالیت‌های هنری خود را با رادیو كرمان آغاز كرد و بعد این فعالیت را در تهران ادامه داد.

وی نویسندگی را از سال 1347 با مجله‌ خوشه آغاز كرد. سپس «قصه‌های مجید» را برای برنامه‌ «خانواده» رادیو ایران نوشت كه همین قصه‌ها، جایزه‌ كتاب برگزیده‌ سال 1364 را نصیب او كردند.

ریحانه یزدان دوست تهیه كننده و سعید اسلام زاده كارشناس مجری این هفته برنامه «شوقستان» است که امشب ساعت 23 از رادیو ایران پخش می‌شود.

