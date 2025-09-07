جشن تولد ۸۱ سالگی هوشنگ مرادی کرمانی در «اکنون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، برنامه گفتگومحور «اکنون» در تازهترین قسمت خود میزبان هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان ایران شده و در خلال این گفتگو، جشن تولد ۸۱ سالگی او نیز برگزار شده است.
اپیزود چهل و دوم «اکنون» روز سهشنبه ۱۸ شهریور منتشر میشود و سروش صحت، به گفتگو با مرادی کرمانی درباره زندگی، آثار و نگاه او به ادبیات میپردازد.
هوشنگ مرادی کرمانی، متولد ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در سیرچ کرمان، خالق آثار ماندگاری همچون «قصههای مجید»، «مهمان مامان» و «شما که غریبه نیستید» است و از چهرههای تأثیرگذار در ترویج فرهنگ کتابخوانی در ایران به شمار میرود.
برنامه «اکنون» به کارگردانی محمدرضا رضائیان و با اجرای سروش صحت از پاییز ۱۴۰۳ در فیلیمو آغاز به کار کرده است. این برنامه با هدف ترویج ادبیات، هنر و فرهنگ کتابخوانی تولید میشود و در هر قسمت میزبان یکی از چهرههای برجسته هنری، ادبی یا پژوهشی است.
