به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، امیر قاسمی‌نژاد نماینده وزن 81- کیلوگرم تیم ملی جودو گفت: فردا مسابقه حساسی را پیش رو دارم و برای کسب مدال به مسابقات آمده‌ام.

وی در ادامه گفت: قول کسب مدال در بازی‌های آسیایی را می دهم چون تمرینات سختی را پشت سر گذاشتم و برای مدال آوری انگیزه دارم هر چندرقبای سختی در پیش دارم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

