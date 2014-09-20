حاجی آخوندزاده: از بهرامیان توقع بیشتری نداشتیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسعود حاجی آخوندزاده بعد از پایان رقابتهای جودو احسان بهرامیان و شکست وی از نماینده کره‌جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: ما از نتایجی که کسب شد راضی هستیم. از بهرامیان در مقابل حریفانش انتظار بیشتری هم نداشتیم.

وی اضافه کرد: ما برای کسب مدال تا آخرین لحظه تلاش کردیم و دست از تلاش بر نداشتیم.

هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.