حمل بار اضافی موجب واژگونی جرثقیل صنعتی در مشهد شد

آتش پاد دوم حسن جعفری در خصوص جزئیات وقوع این حادثه به خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت 23 شب گذشته از طریق تماس‌های مردمی واژگونی یک دستگاه جرثقیل صنعتی به سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده می شود.

وی افزود: پس از درخواست کمک از سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی بلافاصله بیش از 20 آتش نشان و نجاتگر از ایستگاه های 3، 6، 10 و 43 را به همراه 7 دستگاه خودرو سبک و سنگین ویژه تجهیزات نجات به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌پاد جعفری در ادامه عنوان داشت: جرثقیل صنعتی متعلق به پروژه ساختمانی یکی از موسسه‌های مالی بوده است که در هنگام عملیات ساختمانی به علت حمل بار بیش از توان این ماشین ساختمانی، از قسمت انتهایی کمر شکن می شود که همین امر موجب واژگونی آن شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رخداد این حادثه موجب محبوس شدن اپراتور تاور در داخل اتاقک این ماشین صنعتی و مسدود شدن مسیر رفت و برگشت محل حادثه شد، نجاتگران آتش نشانی به محض ورود به محل حادثه پس از بررسی اولیه و اقدامات ایمنی لازم برای جلوگیری از آمد و شد افراد، نوار هشدار دهنده در اطراف محل حادثه نصب و در اقدامی ضربتی، عملیات امداد رسانی به مصدوم را آغاز کردند.

آتش‌پاد جعفری گفت: ماموران آتش‌نشانی پس از نجات متصدی تاور از میان آهن پاره‌های این ماشین صنعتی وی را به علت مصدومیت شدید، به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل دادند که وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

وی عنوان داشت: در هنگام واژگونی این دستگاه تاور در حد فاصل میدان جانباز و چهارراه خیام یک دستگاه خودروسواری پراید نیز در حال تردد در محل حادثه بوده که باواژگونی خودرو علاوه بر خسارات مالی بر خودرو موجب وارد شدن شوک به 2 سرنشین این وسیله نقلیه می‌شود.

ماموران آتش‌نشانی پس از نجات فرد حادثه دیده در دقایق اولیه بامداد امروز، همچنان در محل مستقر هستند تا ضمن اطمینان پیدا کردن و جستجوی محل از نبودن فرد دیگری در زیر تاور، به منظور باز شدن مسیر رفت و آمد شهروندان اقدام به جدا سازی قطعات تاور نموده که این عملیات همچنان ادامه دارد.