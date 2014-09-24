خلاء هاي قانوني در حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علي القاصي مهر سه شنبه شب در همايش آمرين به معروف و ناهيان از منكر، ابراز داشت: اميدواريم قانوني جامع و كامل تصويب و نهايي شود كه پشتوانه اي براي اين قضيه باشد.

وي تاكيد كرد: جداي اينكه از حيث قانوني در اين بحث خلاءهايي داريم مجريان امور در بخشهاي قضايي، انتظامي و اجرايي وظيفه دارند آمران به معروف و ناهيان از منكر را ياري كنند.

رئيس كل دادگستري فارس تاكيد كرد: ما در مجموعه قضايي موظف هستيم به آمران به معروف كمك كنيم ولي امر به معروف شرايط، مراحل و درجاتي دارد كه خود مراجع تقليد مشخص كرده اند و اگر اين موضوع در اين چارچوب انجام شود حمايت هاي ما نيز انجام مي شود.

القاصي مهر گفت: تلاش مي كنيم شعباتي را در دادگستري براي پيگيري پرونده هاي مربوط به امربه معروف و رسيدگي به جرايم آن و براي حمايت قانوني از آمران به معروف و ناهيان از منكر قرار دهيم تا اين عزيزان از اين جهت نگراني نداشته باشند.

وي همچنين از آمران به معروف و ناهيان از منكر خواست با ساز و كار ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر سازمان دهي شوند و افزود: يكي از ظرفيتهاي اجراي اين فريضه پايگاه هاي مقاومت بسيج هستند.

رئيس كل دادگستري فارس گفت: جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در نظام اسلامي از اين جهت است كه يك وظيفه همگاني است كه بر همه احاد جامعه واجب است.

القاصي مهر ادامه داد: سلامت جامعه در گرو اين است كه همه ما بتوانيم اين فريضه را به نحوي كه در شريعت اسلام بر همه واجب شده، پياده كنيم.

وي ابراز داشت: امر به معروف و نهي از منكر تكليفي است كه همه در قبال هم داريم و جامعه مثل الياف در هم تنيده اي است كه در آن هيچكدام از هم جدا نيستند.

رئيس كل دادگستري فارس تصريح كرد: استفاده از ظرفيت مردم در جهت نهادينه كردن اين مهم بايستي به نحوي عملياتي و اجرايي شود كه كمترين هزينه را براي جامعه داشته باشد و شرايط اجراي اين فريضه بر اساس اينكه با توجه به محيط اجراي آن متفاوت است.

القاصي مهر در ادامه بيان كرد:در محيط هاي كوچك روستايي پذيرش امر به معروف به سبب صميمي كه در آنها وجود دارد، بيشتر و در شهرها به خاطر لحاظ زندگي ماشيني پذيرش اين فريضه كم تر است.

وي اظهار كرد: مسئله امر به معروف و نهي از منكر ممكن است در برخورد عملي اين طور به نظر بيايد كه فقط با مسائل حوزه اخلاقي مانند حجاب منحصر مي شود در حالي كه اين امر ابعاد وسيع و گسترده اي دارد كه بايد در همه زمينه ها اجرا شود.

همچنین در ادامه مراسم دبير ستاد احيا امربه معروف و نهي از منكر فارس نیز گفت: حدود چهار هزار نفر دوطلب همكاري با ستاد شده اند.

سليمان مهدوي ابراز داشت: برنامه داريم كه تا يك سال آينده 10درصد جامعه فارس را با آموزشهاي مربوط به امر به معروف آشنا كنيم.

وي با بيان اينكه سازماندهي آمرين به معروف و ناهيان از منكر به صورت مسجد محور و محله محور انجام مي شود، گفت: كلاسهاي ستاد دوباره از مهر شروع خواهد شد.

دبيرستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر فارس گفت: شعار اصلي ما در نظام جمهوري اسلامي در امر به معروف و نهي از منكر نهايت دوست داشتن يك ديگر است.

مهدوي ادامه داد: نگاه ما در اين امر الفت قلوب است.

احياي امر به معروف و نهي از منكر با سه مسير پيچيده رو به رو است

معاون تشكلهاي مردمي ستاد احياي امر به معروف فارس نيز در اين مراسم با بيان اينكه احياي امر به معروف با سه مسير پيچيده رو به رو است، گفت: يكي از اين مسيرها عدم تشخيص به موقع معروفات و منكرات است كه در حالي كه ليستي از معروفات و منكرات جلوي ماست ما قادر نيستيم اولويتها را تشخيص دهيم.

خسرو شمسايي با بيان اينكه مسئله ديگر تغيير اولويتهاست، ابراز داشت: معمولا هجمه دشمن در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و ... گسترده است ولي توانمندي ما در برابر اين هجمه ها محدود است كه ما را مجبور مي سازد اولويتهاي خود را تغيير دهيم.

وي افزود: در تغيير اولويت كه توسط تحميل شرايط خاصي صورت مي گيرد، تغيير اولويت باعث مي شود كه نظام از سوي ضرورت از كنار بعضي منكرات بگذرد كه ممكن است عوام فكر كند به همين دليل آن منكرات براي نظام مهم نيستند، مثلا ممكن است فكر كنيم بي حجابي براي نظام مهم نيست ولي اين گونه نيست و فقط اولويتها چيزهاي ديگري هستند و تامين امنيت جامعه و حفظ نظام و معروفات ديگر ممكن است مهمر تر باشند.

معاون تشكلهاي مردمي ستاد احياي فارس تاكيد كرد: شرايطي باعث اولويت بندي مي شود ولي اولويت بندي را بايد خوب شناخت و اگر اولويتها را خوب نشناسيم به بيراهه مي رويم.

شمسايي اظهار كرد: عوام در تشخيص اولويت هميشه نگاهشان به خواص و نخبگان جامعه است و اگر نخبگان در اين امر خوب عمل نكنند تقصيري به گردن عوام نيست و اگر بين نخبگان تفرقه ايجاد شود اين تفرقه بين مردم نيز به وجود مي آيد.