اتفاقی که برای اولین بار ظرف 35 ساله گذشته رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "دیوید کامرون" امروز با "حسن روحانی" دیدار می کند و این اتفاقی است که از سال 1979 تا کنون یعنی 35 سال گذشته، برای ایولین بار رخ می دهد.

ناظران سیاسی این رویداد را آغاز تحولی مهم در روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا می‌دانند. روز گذشته، دفتر دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که او در حاشیه‌ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رئیس‌جمهور ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

روحانی روز گذشته با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرده بود. علاوه بر اولاند، رئیس جمهور ایران در نیویوریک با مقامات دیگری همچون رئیس جمهور اتریش، نخست وزیر ژاپن و دبیر کل سازمان ملل نیز دیدار کرده است.