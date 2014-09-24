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۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

دیدار نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهور ایران؛

اتفاقی که برای اولین بار ظرف 35 ساله گذشته رخ می دهد

اتفاقی که برای اولین بار ظرف 35 ساله گذشته رخ می دهد

امروز چهارشنبه قرار است در نیویورک نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهوری ایران دیدار کند اتفاقی که از سال 1979 میلادی تا کنون برای اولین بار رخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "دیوید کامرون" امروز با "حسن روحانی" دیدار می کند و این اتفاقی است که از سال 1979 تا کنون یعنی 35 سال گذشته، برای ایولین بار رخ می دهد.

ناظران سیاسی این رویداد را آغاز تحولی مهم در روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا می‌دانند. روز گذشته، دفتر دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که او در حاشیه‌ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رئیس‌جمهور ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

روحانی روز گذشته با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرده بود. علاوه بر اولاند، رئیس جمهور ایران در نیویوریک با مقامات دیگری همچون رئیس جمهور اتریش، نخست وزیر ژاپن و دبیر کل سازمان ملل نیز دیدار کرده است.

کد مطلب 2376752

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