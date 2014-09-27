هاشمی: انتظار نقره رجبی را داشتیم/ ظرفیت ورزش بانوان زیاد است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به مدال نقره لیلا رجبی در رشته دوومیدانی اظهار کرد: از کسب اولین مدال طلای تاریخ دو ومیدانی ایران توسط لیلا رجبی بسیاز خوشحالیم.انتظار مدال نقره را از وی داشتیم.

وی افزود: خوشبختانه ورزش بانوان در بازی های آسیایی موفق کار کرده و این نشان دهنده ظرفیت بالای بانوان در رشته های ورزشی است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.