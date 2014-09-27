طوسی: زیر رکورد خودم را ثبت کردم/ جو ورزشگاه سنگین بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون؛ مریم طوسی بعد از راهیابی به مسابقات فینال دوومیدانی زنان آسیا اظهار کرد: بهترین های آسیا در این مسابقه شرکت کردند و رقابت سطح بالایی را پشت سر گذاشتند. من می خواستم به فینال آسیا برسم و به همین دلیل فشار زیادی نیاوردم و زیر رکورد خودم را ثبت کردم.

وی افزود: فینال رقابت بسیار سختی است، اینجا المپیک آسیایی است و همه آمده اند تا مدال بگیرند. ان شاء الله همه تلاشم را می کنم تا عملکرد خوبی در فینال داشته باشم.

ملی پوش دوومیدانی زنان ایران درباره شانس مدال آوری اش هم تاکید کرد: کسب مدال قابل پیش بینی نیست اما نهایت تلاشم را به کار می بندم تا بهترین نتیجه را بگیرم. من از لحاظ ذهنی روی خودم خیلی کار کرده ام، الان جو سنگینی در ورزشگاه حاکم است و تماشاگران زیادی هستند در حالیکه در ایران 10 نفر هم مسابقه ما را نمی بینند.