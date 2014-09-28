تیم ملی کبدی بانوان ایران از سد ژاپن گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای کبدی بازی‌های آسیایی پیش از ظهر امروز با برگزاری دیدار تیم‌های ملی زنان ایران و ژاپن پی گرفته شد که این بازی را تیم کشورمان با حساب 34 بر 23 به سود خود پایان داد تا گام نخست را در این مسابقات محکم بردارد.

صدیقه جغفری، سلیمه عبدالله بخش، ملیحه میری، هنگامه فراهانی، مرضیه عشقی، زهرا معصوم آبادی، سحر ایلات، طاهره تیرگر، مژگان زارع، غزال خلج، سعیده جعفری و فریده ظریف دوست اعضای تیم ایران را در این مسابقه تشکیل می دادند.

تیم ایران روز سه شنبه برابر چین تایپه به میدان می‌رود و در صورت شکست حریف صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی می‌کند.