به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همزمان با سراسر کشور در گناوه با تلاش کانون بسیج هنرمندان گناوه با همکاری انجمن سینمای جوان استان بوشهر نمایندگی گناوه برگزار شد که گناوه‌ای‌ها و به ویژه هنرمندان و علاقمندان سینما حضوری چشمگیر در این برنامه داشتند.

این جشنواره از دوم الی پنجم مهرماه در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس برگزار شد که اکران فیلم های بلند سینمایی مثل معراجی ها، چ، شیار 143 و ملکه اکران شد و کارگاه های آموزشی فیلمنامه نویسی و ... نیز با حضور اساتید دانشگاه در حاشیه این جشنواره برگزار شد.

از بخش‌های این جشنواره می‌توان به (سینما روزنه) اکران فیلم های کوتاه جشنواره، (سینما برای انسان) اکران فیلم های برتر خارجی در رابطه با جنگ، (کافه سینما) نقد و بررسی فیلم های جشنواره با حضور فیلمسازان و گروه تولید، (سینما نوستالوژیا) اکران فیلم های مهم سینمای دفاع مقدس ایران و اکران فیلم های کودک اشاره کرد.

استقبال مردم گناوه از این جشنواره کم‌نظیر بود

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا به امروز استقبال چشمگیری از فیلم های اکران شده و همچنین برنامه های جنبی آن در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در گناوه شده است.

عبدالرضا محمدی نژاد گفت: اکران فیلم چ ساخته ابراهیم حاتمی کیا، تنهای تنهای تنها ساخته احسان عبدی پور و معراجی ها ساخته مسعود ده نمکی از جمله فیلم های فاخر به نمایش درآمده جشنواره در گناوه بوده است.

محمدی نژاد بیان داشت: این جشنواره از جمله مهمترین و معتبرترین جشنواره های ایران در زمینه فیلم است که در مقیاس بین المللی برگزار می شود و سالانه کارگردانان بزرگی از سراسر جهان فیلم های خود در حوزه مقاومت را در این جشنواره شرکت می دهند.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در پایان گفت: امیدوارم که بتوانیم با هر چه باشکوهتر برگزار شدن این جشنواره در گناوه زمینه انتقال فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس و ادبیات مقاومت را به نسل امروز فراهم کنیم.

نقد و بررسی فیلم های کوتاه با حضور اساتید برگزار شد

دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جشنواره فرهنگی فاخر در حوزه سینما، علاوه بر اکران فیلم های بلند سینمایی چندین فیلم کوتاه بخش سینمای ایران نیز اکران شده است.

مهدی تنگستانی گفت: همچنین فیلم خط قرمز باریک (ترنس مالیک ) به همراه نقد و بررسی و فیلم های انیمیشن بخش سینمای ایران اکران شد.

تنگستانی بیان داشت: کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی با حضور استاد امیر کاویانپور مدرس انجمن سینمای جوانان ایران و کارشناس ارشد ادبیات دراماتیک از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره در گناوه بود.

وی تصریح کرد: در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در گناوه نقد و بررسی فیلم های کوتاه بخش داستانی با حضور استاد کاویانپور و عوامل فیلم قصه ظهر جمعه با حضور هنرمندان حوزه سینما و علاقمندان به این حوزه برگزار شد.