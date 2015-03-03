معرفی برترین برگزارکننده های استانی جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی «فیلم مقاومت» پس از ارزیابی و بررسی عملکرد و فعالیت های مراکز و کانون های مختلف همکاری کننده این دوره جشنواره در سازمان بسیج هنرمندان، سازمان بسیج طلاب و روحانیون، بسیج دانشجویی و بخش های عمومی، برترین برگزارکننده های استانی جشنواره را به این ترتیب معرفی کرد.

بخش بسیج هنرمندان

سازمان ها و کانون های برتر در بخش بسیج هنرمندان به این ترتیب معرفی شدند:

بسیج هنرمندان استان کردستان با ۲۳۰ نقطه برگزاری و بسیج هنرمندان استان خراسان شمالی با ۲۲۳ نقطه برگزاری مقام برتر بیشترین نقاط برگزاری را از آن خود کردند. همچنین، در ارزیابی رتبه بندی کانون های برتر در اجرای جشنواره به ترتیب کانون بسیج هنرمندان شهر رفسنجان از استان کرمان و کانون بسیج هنرمندان شهر یاسوج از استان کهگیلویه و بویر احمد بالاترین مقام را احراز کردند.

در این بخش از کانون بسیج هنرمندان شهر سرپل ذهاب از استان کرمانشاه و کانون بسیج هنرمندان شهر ملکشاهی از استان ایلام به عنوان کانون های فعال در برگزاری جشنواره تجلیل شد.

لیلا شیخی مدیر بسیج هنرمندان شهرستان قروه به عنوان مدیر اجرایی برتر در اجرای جشنواره مقاومت استانی برگزیده شد. همچنین از عبدالرحمن سیستانی مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان داراب از استان فارس، علی اکبر محمودی مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان لنجان از استان اصفهان و محمد ابراهیم فلاح مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان خواف از استان خراسان رضوی قدردانی شدند.

کانون بسیج هنرمندان شهرستان قروه از استان کردستان به خاطر بهترین عملکرد در حوزه تبلیغات تقدیر شد و کانون بسیج هنرمندان شهرستان قروه از استان کردستان، کانون بسیج هنرمندان شهرستان یاسوج از استان کهگیلویه و بویر احمد و کانون بسیج هنرمندان شهرستان سرپل ذهاب از استان کرمانشاه در زمینه گزارش دهی به عنوان بهترین کانون ها انتخاب شدند.

بخش بسیج طلاب و روحانیون

از میان مراکز و سازمان های بسیج طلاب و روحانیون، سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان فارس به عنوان سازمان برتر در اجرای جشنواره انتخاب شد و حجت الاسلام علی حسنی مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان همدان و حامد شاهکومحلی مدیر اجرایی جشنواره فیلم مقاومت در بسیج طلاب و روحانیون استان گلستان به عنوان مدیران اجرایی برتر معرفی شدند.

بخش بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی دانشگاه سراسری ایلام مقام پایگاه برتر در اجرای جشنواره مقاومت را از آن خود کرد.

بخش عمومی

احمد طاهونچی به دلیل اکران آثار جشنواره در ۵ زندان از استان خراسان رضوی مقام برتر در قسمت ابتکار در اجرای جشنواره را به خود اختصاص داد.

دوره سیزدهم جشنواره مقاومت در بزرگ ترین و گسترده ترین سطح در ۳۱ استان کشور و در ۲۷۵۰ نقطه به اجرا در آمد. این رویداد فرهنگی و سینمایی توسط بیش از ۶۰۰۰ نفر صورت گرفت.

برگزاری جشنواره در ۳۰۰ کانون بسیج هنرمندان، نمایش فیلم‌های جشنواره در بیش از ۲۰۰ پارک، مسجد و فرهنگسرا، مدارس، مکان‌های تاریخی– فرهنگی، بیش از ۵۰۰ مرکز آموزش عالی و دانشگاه ها برای دانشجویان مانند دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه بین‌المللی قزوین، دانشگاه بندرعباس، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه عسلویه، دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران، دانشگاه زنجان، دانشگاه دولتی، آزاد و علوم پزشکی قم، دانشگاه کرمانشاه و... برگزاری جشنواره در بیش از ۶۰۰ حوزه علمیه از جمله مدرسه فیضیه قم، مدرسه معصومیه قم، حوزه علمیه حقانی، مدرسه شهیدین، مدرسه جامعه‌الزهرا (س)، مدرسه صدوق و... پنج زندان استان خراسان رضوی شامل زندان‌ مرکزی مشهد، سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور و کاشمر، برگزاری جشنواره در بنادر شمالی و جنوبی کشور مانند بندر خمیر، بندر انزلی، بندر بوشهر، بندر عباس، بندر لنگه، بندر چابهار، بندر کنگان، بندر دیر، بندر گناوه، بندر جاسک و بندر دیلم، چالوس و.. از جمله مکان های برگزاری سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در استان ها و نقاط مختلف کشور بود.