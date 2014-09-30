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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

انعکاس جشنواره فیلم مقاومت در شبکه چهار

انعکاس جشنواره فیلم مقاومت در شبکه چهار

دومین کنفرانس بین المللی متفکران و فیلمسازان مستقل در«جشنواره فیلم مقاومت» با رویکرد ایران هسته‌ای، صهیونیست، حقوق بشر، غزه و... با اجرای حامد گبرلو، روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه جشنواره فیلم مقاومت امروز سه‌شنبه هشتم مهر ساعت 18:45 با هدف بررسی جنگ غزه و راهکارهای بایکوت جهانی رژیم صهیونیستی، لابی اسرائیل و منافع ایالت متحده، یازده سپتامبر و سرویس‌های امنیتی اطلاعاتی اسرائیل روی آنتن می‌رود.

نقض امنیت و حریم شهروندان، روابط موساد در جریان 11 سپتامبر، حقوق زنان و اقلیت‌ها، یکپارچگی امت اسلامی ضد صهیونیسم و ... از دیگر موضوعات قابل بررسی در این همایش است.

حضور کارشناسان و صاحبنظرانی نظیر مدیا بنجامین، رندی شرت، کوین برت، تونی هال، ماریتزیو بلندت، روبرتو کواگلیا، آرت اولیویر، کریستوفر بولین، جیم فتزر و ... مثال زدنی است.

این برنامه را گروه فیلم و نمایش شبکه چهار به تهیه کنندگی علی سلیمانی روی آنتن می‌برد و نکته قابل توجه در آن حضور فرزند محمود گبرلو به عنوان مجری در آن است.

کد مطلب 2381145

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