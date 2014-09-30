انعکاس جشنواره فیلم مقاومت در شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه جشنواره فیلم مقاومت امروز سهشنبه هشتم مهر ساعت 18:45 با هدف بررسی جنگ غزه و راهکارهای بایکوت جهانی رژیم صهیونیستی، لابی اسرائیل و منافع ایالت متحده، یازده سپتامبر و سرویسهای امنیتی اطلاعاتی اسرائیل روی آنتن میرود.
نقض امنیت و حریم شهروندان، روابط موساد در جریان 11 سپتامبر، حقوق زنان و اقلیتها، یکپارچگی امت اسلامی ضد صهیونیسم و ... از دیگر موضوعات قابل بررسی در این همایش است.
حضور کارشناسان و صاحبنظرانی نظیر مدیا بنجامین، رندی شرت، کوین برت، تونی هال، ماریتزیو بلندت، روبرتو کواگلیا، آرت اولیویر، کریستوفر بولین، جیم فتزر و ... مثال زدنی است.
این برنامه را گروه فیلم و نمایش شبکه چهار به تهیه کنندگی علی سلیمانی روی آنتن میبرد و نکته قابل توجه در آن حضور فرزند محمود گبرلو به عنوان مجری در آن است.
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