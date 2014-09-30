تاکید رهبر انقلاب بر سه ضلع علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد / جایگاه ایران در عرصه بازیهای رایانه ای 

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با مهر درباره تاکید مقام معظم رهبری بر سه ضلع علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد اظهار داشت: ایشان علاوه بر بحث علم و فناوری، بر فرهنگ و اقتصاد نیز تاکید دارند و معتقدند این مولفه ها آینده تمدن اسلامی ایرانی را می سازد.

وی ادامه داد: وقتی اقتصاد ما، اقتصاد دانش بنیان مقاومتی مبتنی بر توانمندی داخلی باشد، امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی ایجاد می شود و اگر این سه ضلع " علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد " شکل گیرد، دستیابی به تمدن ایرانی اسلامی حاصل می شود، بنابراین؛ اگر این طراحی را داشته باشیم، می توانیم خلاءهای ایجاد شده در تمام عرصه ها را حذف کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: رهبری در این مسیر، به طور مرتب نقطه بالاتر را به ما نشان می دهند چون مسیر تکاملی توقف ندارد به همین دلیل ما در هر جلسه که خدمتشان می رویم، چند گام جدید را به ما معرفی می کنند.

تلاشهای شورا برای توجه به نوشت افزار و اسباب بازی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران همچنین درباره توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوشت افزار و اسباب بازی با طرح سوالی که چه کسی پیش از این در این زمینه کار کرده است، اظهار داشت: ما مسئولیت اجرایی در این زمینه نداشتیم چون یک نهاد استراتژیک به شمار می آییم و باید موضوعات استراتژیک را بفهمیم، آنها را پیدا کنیم و برایشان طرح بدهیم سپس به یک جریان رایج در کشور تبدیل کنیم. اگر امروز در مناطق مختلف کشور نمایشگاه های نوشت افزار برگزار می شود، کار چه کسی است؟ همین مقدار می گویم که در این سه چهار سال ما پیگیری دائم کردیم تا به یک نقطه مشترک برسیم که چنین اقداماتی ضرورت دارد.

وی در ادامه به ایجاد بنیاد بازی های رایانه ای اشاره کرد و افزود: بر اساس یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد بازی های رایانه ای برای حمایت، تولید و تقویت جریان داخل در ساخت بازیهای رایانه ای و فیلم های انیمیشن تشکیل شد. اصل این کار را ما طراحی کردیم، هرچند آقایان می گویند بودجه این جریان کم است اما من می گویم پول حرف دوم را می زند و قابلیتهای افراد در اجرایی کردن یک سیاست مهمتر است. امروز هم در عرصه بازیهای رایانه ای در ردیف کشورهای قابل قبول هستیم و در سطحی قرار داریم که از منطقه عبور کردیم و برخی از بازیهای ما هم اکنون جهانی شده اند.

کسی به پیوست فرهنگی توجه نمی کرد

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً به عرصه علم توجه نکرده و علاوه بر آن، مهندسی فرهنگی را هم دنبال کرده است، اظهار داشت: تاکید می کنم قبل از شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاً کسی به پیوست فرهنگی توجه نمی کرد اما الان این موضوع به گفتمان رایج و مطالبه همگانی تبدیل شده است. بنابراین وقتی وزارت ارتباطات نسل سوم موبایل را راه اندازی می کند، متوجه می شود که مطالبه به سمت تبیین پیوست فرهنگی است و باید ابتدا داربستهای فرهنگی برای این فناوری ایجاد شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین درباره اقدامات صورت گرفته درباره مهندسی فرهنگی در دبیرخانه شورا گفت: برای این موضوع 9 جلسه تحلیل وضعیت فرهنگی برگزار و ابعاد گسترده ای دز این زمینه از جمله آسیبها، قوتها و ضعفها و توانمندیهای مان مطرح شد. بعد از این جلسات وارد سند مهندسی فرهنگی شدیم در حالیکه عده ای توجهی به این اقدامات انجام شده، ندارند. حتی درباره سند علمی کشور باید بگویم 18 جلسه کامل صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال به این موضوع اختصاص یافت یا سند آموزش و پرورش 5 تا 6 سال کار مداوم تحقیقاتی و 30 پروژه به دنبال داشت تا عملیاتی شد.

حاصل کار شورای عالی انقلاب فرهنگی در نمایشگاه قرآن

به گزارش مهر، مخبردزفولی با بیان اینکه بخش عفاف و حجاب در نخستین سال برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال شد، اضافه کرد: در نخستین سال برگزاری نمایشگاه قرآن، بخش عفاف و حجاب را شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال کرد چون حرف ما این بود که لازم است به مردم لباس مناسب اسلامی نشان داده شود و بتوانند با قیمت مناسب این لباسها را خریداری کنند. هر چند در شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید کار تجاری صورت گیرد، اما من دیدم کسی دست به کار نمی شود از این رو بخش عفاف و حجاب را فعال کردیم؛ اتفاقاً پر استقبال ترین بخش هم عفاف و حجاب بود که چادر مشکی و لباسهای بانوان با قیمت مناسب به فروش رفت و در سالهای آینده پررنگ تر حاضر شد.

این مقام مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شورا یک پیام فطری را منعکس می کند، گفت: جمهوری اسلامی ایران هر جا در مقابل کارهای پرزرق و برق غربی کار اثباتی کرده، در بسیاری از زمینه ها موفق تر بوده است.

توجه شورا به مقوله آموزش

مخبردزفولی در ادامه سخنان خود درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: توجهی که در سالهای گذشته به بحث آموزش و پرورش شد در 30 سال گذشته بی نظیر است، حتی جلسات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور کامل به بحث آموزش و پرورش اختصاص داشت. در هر جلسه هم لازم نیست منتظر مصوبه ای باشیم بلکه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که برای تبیین اهمیت آموزش و پرورش باید ذهن روسا را درگیر این موضوع کند که البته کار شورا همین است و این بسترسازی از نخبگان باید شروع شود و بعد به عموم جامعه تسری یابد.

وی تاکید کرد: تلاشم این بوده موضوعی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنم که روی آن کار فنی تخصصی صورت گرفته باشد، یعنی بدون پشتوانه عمیق تحقیقاتی، مطالعاتی و ضرورتهایی که در آن موضوع ایجاب نمی کرد، به شورا وارد نشود.