مرکز علمی پایتخت قالی کرمان استیجاری است/ سرگردانی دانشجویان دانشکده فرش راور

به گزارش خبرنگار مهر، قالی کرمان یکی از مهمترین تولیدهای صنایع دستی ایران است بافت قالی در استان کرمان پیشینه‌ای کهن دارد و گفته می‌شود نخستین تار و پودهای قالی در استان کرمان در دوران صفویه بافته شده است.

طی سال‌های اخیر بافته‌های قالی بافان محروم راور که خود بهره قابل توجهی از دست بافت هایشان نبرده‌اند در حراجهای مشهور غرب از جمله حراج کریستی میلیون‌ها دلار ارزش گذاری شده است با این وجود در حالی فرش‌های کرمانی دیوارهای تالارهای کشورهای عربی و اروپایی و آمریکا را تزئین می‌کند که دارهای قالی در استان کرمان بردارند و صنعت قالی بافی کرمان شرایط مناسبی را سپری نمی کند.

دانشجویان باید در پایتخت تولید فرش استان کرمان حفظ شوند

به گفته حمید وزیری‌نسب یکی از فعالان صنعت تولید و صادرات فرش کرمانی که با خبرنگار مهر سخن می‌گفت؛ این کالا به بستری علمی در کنار حمایت‌های رفاهی از کارگران نیاز دارد و فرش برای باز گشت به جایگاه اصیل خود و افزایش تولید و صادرات به راهکارهای علمی نیاز دارد.

به گفته وزیری‌نسب کهن‌ترین و خالص ترین فرشهای کرمانی بافته هنرمندان چیره دست راوری هستند، و بافته‌های هنرمندان این شهر بسیار مورد توجه بازارهای جهانی است با این وجود طی سالهای اخیر از تعداد بافنده ها کاسته شده است و هماهنگی مناسبی نیز بین تولیدات کنونی و نیازهای بازار جهانی وجود ندارد.

وی افزود: زمانی این مشکل حل می‌شود که ارتباط نزدیکی بین مراکز علمی، تولید کنندگان و بافندگان ایجاد شود که هم اکنون این اتفاق روی نداده و مشکلات پا برجاست.

وی همچنین با اشاره به دانشکده فرش راور گفت: دانشکده فرش راور می‌توان آینده این صنعت را تامین کند اما این اتفاق در عمل روی نداده است.

وزیری نسب دانشکده فرش را آبروی صنعت فرش کرمان دانست و افزود: حمایت و تداوم فعالیت چنین مراکز علمی می‌تواند در توسعه این صنعت که پس از نفت ارزآور ترین صنعت محسوب می‌شود تاثیر گذار باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از وضعیت به وجود آمده در این دانشکده گفت: این دانکشده تعطیل نشده است بلکه به صورت موقت تا رفع مشکل دانشجویان با هماهنگی های ایجاد شده به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتقل شده اند تا ترم جدید سال تحصیلی را آغاز کنند.

مشکل دانشکده فرش به زودی حل می شود

محمدرضا پورابراهیمی افزود: دانشجویان سال‌های گذشته نیز برخی دروس را در دانشگاه کرمان می‌گذراندند و هم اکنون نیز برخی از واحدها در راور ارائه می‌شود.

وی گفت: برخی ناهماهنگی‌ها موجب شده است دانشجویانی که برای ترم جدید به این دانشکده مراجعه کرده‌اند دچار سرگردانی شوند اما با جلسات و هماهنگی‌هایی که صورت گرفت به صورت موقت مشکل رفع شده و دانشجویان در کرمان مشغول به تحصیل هستند.

وی مهمترین مشکل این دانشکده را کمبود امکانات دانست و گفت: باید با توجه به اهمیت این صنعت از دانشکده فرش راور حمایت شود زیرا راور یکی از مهدهای اصلی تولید قالی ایرانی در جهان می باشد و طرحهای بی نظیر و بافته های زیبای مردمان این شهر شهره جهانی دارد.

عدم همکاری پیمانکار احداث ساختمان دانشکده را با تاخیر مواجه کرده است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: ساختمان این دانشکده استیجاری است و اصولا کاربری دانشگاهی ندارد قرار بود ساختمانی هم برای این دانشگاه ساخته شود که به دلیل بد قولی پیمانکار ساخت و ساز هم با تاخیر مواجه شده است.

وی گفت: مسئولان و نمایندگان مجلس تمام توان خود را برای رفع مشکلات این دانشکده به کار خواهند گرفت.

پورابراهیمی گفت: از سوی دیگر تعداد دانشجویان ترم جاری نیز اندک بوده و از 10 تا 15 نفر تجاوز نمی کرد و بهترین راهکار انتقال موقت آنها به دانشگاه کرمان بود.

وی گفت: باید انگیزه لازم بین دانشجویان برای راه اندازی مجدد دانشکده راور ایجاد شود اما به دلیل سوء تدبیر در ترم جاری برخی دانشجویان احساس کرده‌اند شرایط مناسبی در این دانشکده وجود ندارد.

پورابراهیمی تاکید کرد که زیر ساختها در این دانشکده به زودی تقویت خواهد شد و مسئولان محلی در این زمینه قولهای مساعدی داده اند و نمایندگان راور هم در این خصوص پیگیری لازم را انجام خواهند داد.

انتخاب واحد دانشجویان راور در دانشگاه کرمان

یکی از دانشجویان این دانشکده نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: این دانشکده از سه سال قبل در این شهر شروع به فعالیت کرده است و هدف آن توسعه صنعت فرش دستباف در راور بر مبنای اصول علمی بوده است اما در سال جاری دانشجویان عملا به دلیل کمبود امکانات و نامناسب بودن دانشکده به کرمان منتقل شده اند.

سمیه شریف‌زاده دانشجویانی که در سال جاری برای حضور در این دانشکده پذیرفته شده بودند پس از مراجعه با این مرکز علمی با عدم ثبت نام و انتخاب واحد مواجه شدند و چندین روز سرگردان بودند.

این دانشجوی رشته فرش گفت: هم اکنون به دانشجویان گفته شده برای انتخاب واحد در ترم جدید به کرمان مراجعه کنند.

دانشکده فرش راور از روز شنبه فعال می شود

فرماندار راور در آخرین اظهار نظر در این مورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دانشکده فرش راور به هیچ عنوان بسته نشده‌است و هر گونه اظهارنظر در این خصوص را تکذیب می‌کنیم.

سید حسن میرصادقی افزود: مجموع دانشجویان جدید الورود این دانشکده 22 نفر هستند که تمام این افراد در دانشکده فرش راور به زودی مشغول به تحصیل خواهند شد و هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شده است.

فرماندار راور ادامه داد: اکثر این دانشجویان دختر بودند و با هماهنگی های صورت گرفته مشکلات موجود در مسیر ثبت نام دانشجویان در راور بر طرف شده است و خوابگاه، فضای آموزشی و امکانات و غذای کلیه دانشجویان در راور تامین و در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی افزود: دلیل اینکه این افرادی در دانشگاه کرمان ثبت نام کرده اند آغاز سال تحصیلی و جلوگیری از تاخیر در آغاز ترم بوده است و از روز شنبه در دانشکده فرش راور حضور خواهند یافت.

میر صادقی گفت: تمام امکانات برای پذیرایی این افراد در شهرستان راور مهیا شده است و حتی برای اینکه دانشجویان از آسودگی خاطر بیشتری برخوردار باشند برای مدتی از خانواده این دانشجویان نیز پذیرایی شده است تا دانشجویان در فضایی آرام سال تحصیلی را آغاز کنند.