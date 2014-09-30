طرح کاهش 40 درصدی مصرف آب در مزارع کشاورزی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی سه شنبه در نشست هم اندیشی منتخبان چهارمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: کاهش 40 درصدی مصرف آب در مزارع کشاورزی بزودی اجرا خواهد شد تا در احیای دریاچه ارومیه مساعدت شود بنابراین برای حفظ ظرفیت تولید و افزایش میزان تولیدات، کارایی مصرف آب باید افزایش یابد که به همین منظور عملکرد در واحد سطح باید بر اساس میزان آب مصرفی مورد سنجش قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یکی از مهمترین روش های ارتقاء شاخص بهره وری آب را اجرای آبیاری تحت فشار دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری، مساعدت های ویژه ای برای اجرای این طرح بعمل آمده و برای تسریع و تسهیل هر چه بیشتر این فرآیند باید تشکل های تخصصی در این زمینه فعال تر عمل کند.

رئیس شورای دوره سوم وعضو فعلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر همکاری اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی در تدوین استاندارد های کشاورزی با اداره کل استاندارد گفت: برگزاری مستمر جلسات هم اندیشی تخصصی اعضای نظام مهندسی بر اساس موضوعات مشخص شده باید مورد توجه جدی قرار گیرد و اعضا نیز باید توان کارشناسی خود را به اثبات برسانند تا اقدامات و نظرات آنها مورد قبول کشاورزان باشد.

فتحی در پایان ضمن تقدیر از پیشکسوتان شورای استانی نظام مهندسی در شکل گیری و دستاوردهای این مجموعه، به بحث استخدام ناظران کشاورزی در آذربایجان شرقی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: خوشبختانه از اول مهر حدود 90 نفر در استان شروع به کار کردند و سازمان با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده، برای بکارگیری، جذب و استخدام 150 نفر دیگر از ناظرین جدید از نیروهایی کارآمد و آموزش دیده پیش بینی های لازم را بعمل آورده است.