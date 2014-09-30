به گزارش خبرنگار مهر، زمستان سال گذشته تامین گاز صنایع پتروشیمی کشور با فراز و فرودهایی همراه بود به طوری که در یک دوره 45 روزه گاز پتروشیمی‌ها بارها قطع و حتی تولید و صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی متوقف شد.



در حال حاضر صنایع پتروشیمی ایران به طور متوسط حدود 35 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک از شرکت ملی گاز ایران دریافت می کنند.



در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت یکی از مهمترین سناریوهای دومین جهش توسعه در صنایع پتروشیمی را افزایش ظرفیت تامین خوراک در بخش بالادستی صنعت گاز کشور اعلام کرده و تاکید کرده است: به زودی با مشارکت واحدهای پتروشیمی چندین طرح جمع آوری گازهای همراه نفت در استان های نفت و گاز خیز کشور به بهره برداری می رسد.



بر اساس اظهار نظر وزیر نفت هم اکنون راه اندازی واحد بازیافت اتان در فاز 12 پارس جنوبی، ان.جی.ال خارک، طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان و پالایشگاه گاز بیدبلند 2، ان.جی.ال 2300 لایه نفتی خامی، ان.جی.ال 3200 غرب کارون و ان.جی.ال 3100 دهلران در دستور کار قرار گرفته است.



همزمان با این اظهار نظر، رضا امیری مدیرعامل پتروشیمی بندر امام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور، اعلام کرد: با دستور وزیر نفت به اجرای برخی از واحدهای ان.جی.ال برای جمع آوری گازهای همراه به مجتمع های پتروشیمی واگذار شده به طوری که پتروشیمی بندر امام متولی اجرای پروژه ان جی ال 3200 شده است.



در این بین منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت از پیشنهاد تعیین فرمول قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها خبرداد و گفت: چنانچه به دلیل اجبار (قطع گاز)، تولید واحدهای پتروشیمی دچار مشکل شود لازم است خسارت آنها در قالب آیین نامه پرداخت می شود.



این در حالی است که شهریور ماه سال جاری نشست هماهنگی بین مسئولان شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تامین گاززمستانی صنایع پتروشیمی برگزار و قرار شد محدودیتی در تامین گاز این صنایع ایجاد نشود.