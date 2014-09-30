رحمت امینی درباره روند برنامه ریزی و انجام مراحل مختلف برای برگزاری بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر «سوره ماه» به خبرنگار مهر گفت: آخرین مرحله بازبینی استان تهران انجام شد و 5 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند. جشنوارههای تئاتر مناطق نیز برگزار شدند که از میان آثار حاضر در این جشنواره نیز چند نمایش برای حضور در دوره بیست و سوم تئاتر «سوره ماه» انتخاب شدند.
وی تأکید کرد: در این دوره از جشنواره تئاتر «سوره ماه» توجه ویژهای روی منتخبان استانی داشتیم و آثار استانی جشنواره بیست و سوم از کیفیت بالاتری نسبت به دوره گذشته جشنواره برخوردار هستند.
رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با اشاره به 2 بخش «تئاتر مساجد» و «تئاتر خیابانی» در جشنواره بیست و سوم تئاتر «سوره ماه» یادآور شد: در دورههای گذشته این جشنواره نیز بخش «تئاتر خیابانی» وجود داشت اما برخی از کارشناسان معتقد بودند که آثار این بخش از کیفیت لازم برخوردار نبودند. از این رو در جشنواره بیست و سوم «سوره ماه» چند نمونه تئاتر خیابانی حضور پیدا میکنند.
امینی درباره بخش «تئاتر مساجد» نیز توضیح داد: هدف این بخش این بود که نوجوانان علاقهمند به تئاتر متمرکز در مساجد را از حمایت برگزاری کارگاههای آموزشی و اعزام مدرس تئاتر به کانونهای مساجد، بهرهمند کند. در دهه اول فعالیت حوزه هنری این حمایت وجود داشت ولی در سالهای اخیر این اتفاق رخ نداده است. هدف در این بخش این است که از ظرفیتهای مغفول مانده و مستعد تئاتری در مساجد حمایت شود.
وی همچنین از میزبانی 2 سالن نمایشی خارج از حوزه هنری در کنار سالنهای این نهاد فرهنگی و هنری از آثار بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر «سوره ماه» خبر داد و گفت: امسال جشنواره در خارج از حوزه هنری نیز برگزار میشود و خانه نمایش اداره تئاتر به همراه سالنی دیگر که در حال رایزنی برای در اختیار داشتن آن هستیم، میزبانی جشنواره را در کنار سالنهای حوزه هنری بر عهده خواهند داشت.
این مدیر تئاتری در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: معاون فرهنگی و هنری ادارهکل ارشاد استان تهران نیز اعلام آمادگی کرده که در زمینه برگزاری جشنواره تئاتر «سوره ماه» همکاری و حمایت داشته باشد.
رحمت امینی به مهر خبر داد:
اضافه شدن دو سالن جدید به جشنواره «سوره ماه»/ تئاتر مساجد زنده میشود
رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با اشاره به بخش «تئاتر مساجد» در بیست و سومین جشنواره تئاتر «سوره ماه» به منظور حمایت از ظرفیتهای مغفول مانده تئاتر مساجد، از افزوده شدن 2 سالن خارج از حوزه هنری به سالنهای میزبان جشنواره خبر داد.
رحمت امینی درباره روند برنامه ریزی و انجام مراحل مختلف برای برگزاری بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر «سوره ماه» به خبرنگار مهر گفت: آخرین مرحله بازبینی استان تهران انجام شد و 5 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند. جشنوارههای تئاتر مناطق نیز برگزار شدند که از میان آثار حاضر در این جشنواره نیز چند نمایش برای حضور در دوره بیست و سوم تئاتر «سوره ماه» انتخاب شدند.
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