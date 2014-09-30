احمد احمدی در بادبانی نهم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، دور یازدهم و دوازدهم مسابقات بادبانی در ماده لیزر امروز برگزار شد و مدال‌آوران این رشته نیز مشخص شدند. نمایندگان کره، مالزی و سنگاپور به ترتیب اول تا سوم شدند.

احمد احمدی تنها نماینده ایران در پایان 12 دور از برگزاری این مسابقه جایگاه نهم را کسب کرد.

مسابقات بادبانی در 12 دور برگزار می‌شود و مجموع امتیازات کسب رنکینگ ورزشکاران را مشخص می‌کند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.