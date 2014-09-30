به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سعید عبدولی امروز سه شنبه با بی عدالتی محض داور کره ای مقابل حریف خود که از کشور میزبان بود، شکست خورد.

پس از این علیرضا دبیر، به دکتر کیم، رئیس کره ای اتحادیه جهانی کشتیف اعتراض کرد. وی به دکتر کیم و رئیس تشک اعتراض کرد: داوری‎ها بسیار بد بود و من تا به حال چنین داوری ضعیفی ندیده بودم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.