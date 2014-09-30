به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در ادامه رقابتهای تکواندو هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی که از صبح امروز سه‌‎شنبه در سالن "کانگوا دالمنز" اینچئون کره‌جنوبی در جریان است، مسعود حجی‌زواره در وزن 74- کیلوگرم که با دو پیروزی متوالی راهی مرحله نیمه نهایی شد، در این مرحله به مصاف "ساموئل ماریسون" از فیلیپین رفت.

حجی‌زواره در این رقابت حساس، درحالیکه از حریف فیلیپینی خود پیش بود، در اواسط راند دوم و به دلیل مصدومیت حریف برنده مسابقه اعلام شد و به دیدار فینال این وزن راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف حریف ازبکستانی می‌رود.

این تکواندوکار شایسته ایران کار خود را پیروزی 6 بر صفر مقابل "تام دونگ" از ويتنام آغاز کرد و سپس با برتری 8 بر صفر مقابل "جاسوانت" از هند رفت به دیدار نیمه نهایی رسید.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.