بانک مهر اقتصاد البرز در بخش تولید 46 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه جانشین مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز با حضور رئیس اداره امور مدیران بانک مهر اقتصاد، مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز، مدیران ستاد و روسای شعب بانک مهر اقتصاد استان البرز پیش از ظهر امروز برگزار شد.

در این مراسم حسین زندی مقدم به عنوان جانشین مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز معرفی شد.

رویکرد جدید بانک مهر اقتصاد البرز برای تقویت بخش تولید

محمد اکبری مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از آغاز کار جانشین مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز اذعان داشت: بانک مهر اقتصاد استان البرز برای تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول بانکداری اسلامی در استان نوپای البرز که به عنوان یک استان صنعتی مطرح شده است در حال فعالیت می باشد

اکبری در ادامه یادآور شد: بانک مهر اقتصاد استان البرز در بخش تولید و صنعت این استان 46 هزار فقره تسهیلات بالغ بر 826 میلیارد تومان پرداخت کرده است.

اکبری در پایان با اشاره به رویکرد بانک مهر اقتصاد استان البرز در زمینه تسهیلات اضافه کرد: بانک مهر اقتصاد استان البرز در راستای تقویت بخش تولید استان، در خصوص اعطاء تسهیلات به شرکت های فعال رویکردی جدید داشته و با مشاوره با کارشناسان کارآمد و شناخت پتانسیل های چنین شرکت هایی موانع پیش روی آنها را با پرداخت تسهیلات مناسب برداشته و شرایط پویا شدن بخش تولید و صنعت استان البرز را ساخته است.

در ادامه رئیس اداره کل امور مدیران در این مراسم ضمن اشاره به عملکرد مناسب و جاری بانک مهر اقتصاد گفت: عملکرد بانک مهر اقتصاد از گذشته تا به امروز نشانگر حرکتی جهادی بوده است که امسال با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری جدیت در این خصوص بیش از پیش بوده است.

مدیران را باید پرورش داد

ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه بانکداری زیر نظامی از نظام اسلامی است افزود: یکی از عناصر تشکیل دهنده نظام بانکی، بانک مهر اقتصاد است که با پیاده سازی بانکداری اسلامی و همچنین عمل نمودن به بند بند اصول و موازین آن در بین دیگر بانک ها پیشتاز است.

وی ادامه داد: در بانک مهر اقتصاد توجه کلان به بانکداری اسلامی است به طوری که تمامی اصول و مبانی آن به کارکنان آموزش داده شده و علاوه برآن نظارت کاملی بر روی اجرای موازین بانکداری اسلامی صورت می گیرد.

رئیس اداره کل امور مدیران ضمن اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه تاکید کرد: امروزه اقتصاد مقاومتی در تمام سطوح جامعه که شامل فردی، سازمانی و ملی است مطرح است و وظیفه همگان به ویژه بانک مهر اقتصاد توجه ویژه به این امر است.

ابراهیمی بر روی تاثیر مهارت در نتایج کار انجام شده تاکید کرد و خاطرنشان کرد: مدیران متولد نمی شوند بلکه باید آنها را پرورش داد و در این راه تاکید اصلی بر مهارت است.

وی در پایان استعداد یابی را مستلزم برنامه ریزی منظم دانست و بیان کرد: مدیران در سطوح بالا باید به فکر پرورش جانشین باشند و با شناسایی استعداد کارکنان، با برنامه ریزی منظم شرایط را برای پرورش جانشین مناسب در سطح مدیریتی فراهم سازند.