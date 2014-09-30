سپهرزاد در پرش ارتفاع هشتم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، هادی سپهرزاد در پرش ارتفاع با ثبت حد نصاب یک متر و 90 سانتی‌متر، هشتم شد. وی در غلبه بر مانع یک متر 93 سانتی‌متری ناکام ماند و 714 امتیاز گرفت.

سپهرزاد صبح امروز در پرتاب وزنه اول، در دوی 100 متر دوم و پرش طول دهم شده بود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.