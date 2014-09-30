سوسن حاجی پور: از خودم راضی نیستم/ مربیان حق دارند ناراحت باشند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در ادامه مبارزات وزن 53- کیلوگرم رقابتهای تکواندو در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی، حاجی‌پور که با دو پیروزی به مرحله نیمه‌نهایی راه يافته بود، در این مرحله مقابل "یانگ ون" از چین‌‎تایپه با نتیجه 5 بر صفر شکست خورد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

حاجی پور گفت: با وجود اینکه تنها برای دومین بار بود که در وزن سوم مبارزه می کردم اما تمام تلاشم را به کار بستم اما بعصی اوقات آن اتفاقی که می خواهید نمی‌افتد.

وی افزود: خیلی بیشتر از خودم توقع داشتم و می توانستم بهتر نتیجه بگیرم .خودم از خودم راضی نیستم و واقعا به مدال برنز قانع نشدم.

حاجی پور ادامه داد: می خواستم به فینال برسم اما ورزش یک سر برد و یک سر باخت است. دیدید که در مسابقه دیگر پای فینال قهرمان دو دوره المپیک باخت و این اتفاقات در ورزش وجود دارد. کارم بعد این سخت تر می شود و تمام تلاشم را می کنم تا در رقابتهای بعدی مدال های خوشرنگ تری بگیرم الان اما ناراحتم و حق می‎دهم که مربیان هم از دست من ناراحت باشند. امیدورام بچه ها در مسابقات بعدی مدال های خوشرنگ‎تری کسب کنند.