طوسی در دوی 200 متر فینالیست شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مریم طوسی دوی 200 متر با زمان 23 ثانیه و 66 صدم ثانیه به خط پایان رسید و موفق شد به فینال این ماده راه پیدا کند. طوسی در دوی 100 متر بازی‌های آسیایی به مقام هفتم رسیده بود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.