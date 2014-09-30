به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسعود حجی‌زواره پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون اظهار کرد: خدا را شکر توانستم بعد از تمرینات سختی که در اردوها پشت سر گذاشته به خوش رنگ‌ترین مدال برسم. این مدال را به خانواده‌‌ام تقدیم می‌کنم.

وی در ادامه گفت:‌ برای رسیدن به فینال رقبای سختی را پیش رو داشتم. بازی اول در هر مسابقه‌ای برای هر ورزشکاری سخت‌تر از دیگر مبارزات است. خدا را شکر با راهنمایی مربیان توانستم به فینال برسم و مدال طلای بازی‌های آسیایی را به دست بیاورم. احساس خیلی خوبی دارم و خوشحالم که توانستم مزد زحماتم را بگیرم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

