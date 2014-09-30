اظهار نظر یوسف کرمی پس از خداحافظی از تیم ملی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر ، یوسف کرمی بعد از نزدیک به 13 سال حضور در تیم های ملی ، صبح امروز بعد از آنکه موفق نشد برای سومین بار توفیقی در بازیهای آسیایی داشته باشد تصمیم خود مبنی بر کناره گیری از تیم ملی را عملی و علنی کرد.

یوسف کرمی متولد دوم فروردین ماه 1362 در شهرستان میانه است که در مدت حضور خود در تیم ملی مدال طلای نوجوانان جهان ، دو طلای بازیهای آسیایی ، برنز المپیک 2004 آتن ، دو طلا و دو برنز قهرمانی جهان ، یک طلا و دو نقره قهرمانی آُسیا و طلای دانشجویان جهان را در کنار دهها مدال رنگارنگ از تورنمنت های مختلف را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی که در بازیهای آسیایی 2006 دوحه و 2010 گوانگجو عضو تیم ملی بود و مدال طلا کسب کرده بود در هفدهمین دوره این بازیها نیز عضو تیم ملی بود راهی اینچئون شد و در وزن 87- کیلوگرم روی "سی هاپ چانگ" رفت و در مبارزه نخست برابر حریف ازبکستاتی بازنده میدان را ترک کرد . کرمی بعد از ابن باخت از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و گفت: تقاضای بخشش از مردم عزیز ایران اسلامی دارم و از اینکه نتوانست با مدال به کشور بازگردد از تیم ملی تکواندو خداحافظی می کنم.

وی ادامه داد: از سال 1370 تا الان در تکواندو حضور داشته و پس از حضور در تیم ملی هر آنچه در توان داشتم برای افتخارآفرینی کشورم انجام دادم و بعضا در برخی مسابقات هم که زیاد هم نبود نتوانستم مدالی کسب کنم و شرمنده مسئولین و مردم شدم.

قهرمان سابق تکواندو جهان و آسیا افزود: در بازی‌های آسیایی اینچون هم که چهارمین حضور آسیایی من بود تمام تلاشم را کردم تا با مدال از تیم ملی خداحافظی کنم اما نشد. به هر حال ضمن قدردانی از تمامی مردم عزیز که همیشه در عرصه قهرمانی حامی من بوده‌اند از تیم ملی خداحافظی کرده و برای تیم ملی کشورمان در رقابت‌های برون مرزی آرزوی موفقیت می‌کنم.