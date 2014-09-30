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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

یازدهمین طلای ایران به تکواندو رسید/ حجی‌زواره قهرمان آسیا شد

یازدهمین طلای ایران به تکواندو رسید/ حجی‌زواره قهرمان آسیا شد

عضو تیم ملی تکواندو ایران با پیروزی برابر نماینده ازبکستان در دیدار پایانی رقابتهای تکواندو بازی‌های آسیایی اینچئون، به مدال طلا دست يافت. این یازدهمین مدال طلا و سی و یکمین مدال کاروان ایران در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسعود حجی‌زواره که با کسب سه پیروزی متوالی راهی دیدار پایانی وزن 74- کیلوگرم شده بود، در جدال برای کسب مدال طلای هفدهمین دوره بازیهای آسیایی به مصاف "نیکیتا رافائلوویچ " از ازبکستان رفت و با پیروزری مقابل این حریف در راند طلایی به مدال طلا دست یافت. در این وزن تکواندوکاران کره‌جنوبی و فیلیپین به نشان برنز دست پیدا کردند.

وی با پیروزی مقابل "تام دونگ" از ويتنام، "جاسوانت" از هند و "ساموئل ماریسون" از فیلیپین راهی دیدار پایانی شده بود. پیش از این تکواندوکار سوسن حاجی‌پور به نشان برنز دست يافته و یوسف کرمی هم از دور مسابقات کنار رفته بود.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:
مدال طلا:
نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخه‌سواری)، بهداد سلیمی (وزنه‌برداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی (کشتی آزاد)، مسعود اسماعیل‌پور (کشتی آزاد)، میثم مصطفی جوکار (کشتی آزاد)، پرویز هادی (کشتی آزاد) و مسعود حاجی‌زواره (تکواندو).

مدال نقره:
نرجس امام‌قلی‌نژاد (تیراندازی)، الهه منصوریان (ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی (وزنه‌برداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی (دوچرخه‌سواری)، احمدرضا طالبیان (کایاک تک نفره قایقرانی) و علی آقامیرزایی و سعید فضل‌الله (کایاک قایقرانی) و عزت‌الله اکبری (کشتی آزاد).

مدال برنز:
سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حسین عسگری (دوچرخه‌سواری)، آرزو حکیمی (کایاک تک نفره قایقرانی)، عادل مجللی (کانو قایقرانی) و سوسن حاجی‌پور (تکواندو)

کاروان ورزش ایران با کسب 11 مدال طلا، 11 نقره و 9 برنز در رتبه پنجم جدول رده‌بندی هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی قرار گرفته است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2380979

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