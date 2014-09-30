ابارقی در مقدماتی دوی 200 متر در گروه خود سوم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، محمد حسین ابارقی، ملی‌پوش دوومیدانی ایران ظهر امروز در دوی 200 متر بازی‌های آسیایی به رقابت با حریفان خود پرداخت و در پایان رکورد 20 ثانیه و 89 صدم ثانیه را ثبت کرد و سوم شد و احتمال دارد به فینال برسد.

حسن تفتیان دیگر نماینده کشورمان در این ماده است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.