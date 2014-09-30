مربی پرتاب دیسک: دیسک صمیمی را به وی ندادند/ محمد عصبی شده بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون،عباس صمیمی مربی پرتاب دیسک ایران درباره پرتاب های محمد صمیمی در مسابقات امروز بازی های آسیایی اینچئون گفت: دیسکی که برای مسابقات داده بودیم ابتدا تایید شد اما امروز دیسک را به محمد تحویل ندادهاند و او مجبور شد با دیسکی پرتاب کند که برای او نیست که همین موضوع محمد را عصبی کرد.
صمیمی در پایان این رقابتها به عنوان چهارمی رسید و احسان حدادی نیز مدال طلای دوازدهم را از آن کاروان ایران کرد.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
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