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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

مرادی از شرکت در دوی 800 متر انصراف داد

مرادی از شرکت در دوی 800 متر انصراف داد

ملی پوش دومیدانی ایران با توصیه پزشکان از شرکت در دوی 800 متر انصراف داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابت های مقدماتی دوی 800 متر بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی در حالی از ساعت 15/10 امروز آغاز می شد که سجاد مرادی نماینده ایران با توصیه پزشکان از شرکت در این رقابت انصراف داد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2381142

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