مرادی از شرکت در دوی 800 متر انصراف داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابت های مقدماتی دوی 800 متر بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی در حالی از ساعت 15/10 امروز آغاز می شد که سجاد مرادی نماینده ایران با توصیه پزشکان از شرکت در این رقابت انصراف داد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.