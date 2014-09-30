516 تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی اظهارکرد: در شش ماهه نخست امسال در سال جاری 390 هزار قطعه تخممرغ نطفهدار نیز به کشور افغانستان صادر شده است.
وی با اشاره به صادرات یکهزار و 532 تن خوراک طیور از استان به خارج از کشور عنوان کرد: در سال جاری 52 هزار و 500 قطعه مرغ زنده به کشور افغانستان صادرشده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه از 552 هزار و 500 قطعه جوجه یکروزه نیز از استان به کشور افغانستان صادرات داشته ایم، ادامه داد: از ابتدای امسال 13 میلیون و 520 هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان داشته ایم.
وی با اشاره به ضدعفونی پنج هزار و 447 دستگاه خودرو حمل طیور از ابتدای امسال تصریح کرد: 700 واحد مرغداری نیمچهگوشتی در استان فعال است که سالانه 30 میلیون جوجهریزی در آنها انجام می شود.
رضایی خراسان جنوبی را یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در استان دانست و افزود: 3.6 درصد گوشت مرغ مورد نیاز کشور در این استان تولید می شود.
وی با اشاره به در پیش رو بودن عید سعید قربان و بازگشت حجاج عنوان کرد: ذبح دام در مکانهای عمومی میتواند سلامت جامعه را به خطر اندازد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به شناسایی یک هزار و 704عامل بیماری عفونی بیان داشت: از این تعداد 732 عامل بیماری عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسانها است.
تولید سالانه 146 هزار تن شیر خام در استان
وی از صدور مجوز برای راهاندازی کارخانه خوراک دام در شهرستان سربیشه خبر داد و عنوان کرد: راه اندازی این کارخانه کمک به صادرات خوراک دام به خارج استان و خارج از کشور است.
رضایی با اشاره به انجام هزار و 739 مورد بازدی از سطح مرغداری های استان ادامه داد: چهار هزار و 588 نمونه برداری نیز از سطح مرغداری ها انجام شده است.
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به وجود سه میلیون و 700 هزار واحد دامی در استان افزود: سالانه در استان 23 هزار و 800 تن گوشت قرمز و 47 هزار و 315 تن گوشت مرغ تولید می شود.
سید جلال مدرسی با اشاره به تولید سالانه 146 هزار و 141 تن شیر خام در استان ادامه داد: خراسان جنوبی در حوزه تولیدات دامی و مسائل بهداشتی مشکلی ندارد و ایر امر را مرهون تلاش های دامپزشکی استان هستیم.
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