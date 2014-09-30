516 تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی اظهارکرد: در شش ماهه نخست امسال در سال جاری 390 هزار قطعه تخم‎مرغ نطفه‎دار نیز به کشور افغانستان صادر شده است.

وی با اشاره به صادرات یک‎هزار و 532 تن خوراک طیور از استان به خارج از کشور عنوان کرد: در سال جاری 52 هزار و 500 قطعه مرغ زنده به کشور افغانستان صادرشده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه از 552 هزار و 500 قطعه جوجه یکروزه نیز از استان به کشور افغانستان صادرات داشته ایم، ادامه داد: از ابتدای امسال 13 میلیون و 520 هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان داشته ایم.

وی با اشاره به ضدعفونی پنج هزار و 447 دستگاه خودرو حمل طیور از ابتدای امسال تصریح کرد: 700 واحد مرغداری نیمچه‎گوشتی در استان فعال است که سالانه 30 میلیون جوجه‎ریزی در آنها انجام می شود.

رضایی خراسان جنوبی را یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در استان دانست و افزود: 3.6 درصد گوشت مرغ مورد نیاز کشور در این استان تولید می شود.

وی با اشاره به در پیش رو بودن عید سعید قربان و بازگشت حجاج عنوان کرد: ذبح دام در مکان‎های عمومی می‎تواند سلامت جامعه را به خطر اندازد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به شناسایی یک هزار و 704عامل بیماری عفونی بیان داشت: از این تعداد 732 عامل بیماری عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسانها است.

تولید سالانه 146 هزار تن شیر خام در استان

وی از صدور مجوز برای راه‎اندازی کارخانه خوراک دام در شهرستان سربیشه خبر داد و عنوان کرد: راه اندازی این کارخانه کمک به صادرات خوراک دام به خارج استان و خارج از کشور است.

رضایی با اشاره به انجام هزار و 739 مورد بازدی از سطح مرغداری های استان ادامه داد: چهار هزار و 588 نمونه برداری نیز از سطح مرغداری ها انجام شده است.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به وجود سه میلیون و 700 هزار واحد دامی در استان افزود: سالانه در استان 23 هزار و 800 تن گوشت قرمز و 47 هزار و 315 تن گوشت مرغ تولید می شود.

سید جلال مدرسی با اشاره به تولید سالانه 146 هزار و 141 تن شیر خام در استان ادامه داد: خراسان جنوبی در حوزه تولیدات دامی و مسائل بهداشتی مشکلی ندارد و ایر امر را مرهون تلاش های دامپزشکی استان هستیم.