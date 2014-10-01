ثمری: حشمتیان شانس سیدیوسفی را نداشت/ هر دو قایقران شانس مدال دارند

مصطفی ثمری با اشاره به وضعیت نمایندگان ایرانی این رشته در بازی‌های آسیایی اینچئون، ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: شقایق سیدیوسفی به دلیل آنکه دو ورزشکار چینی برنده شده بودند و تنها یک نفر از آنها که امتیاز بیشتری کسب کرده بود شانس صعود داشت، به مرحله بعد صعود کرد اما حشمتیان این شانس را نداشت و حذف شد.

وی افزود: در این بخش انتظار مدال نداشتیم اما ۳ ورزشکار ما تا مرحله یک چهارم نهایی رسیدند و فتاح‌پور هم اگر خطا نمی‌کرد و حذف نمی‌شد، شاید حتی به مدال می‌رسید.

سرپرست تیم قایقرانی ایران همچنین گفت: قایقرانان ما بسیار خوب کار کردند و هر دو بانوی ایرانی یعنی گماری و سید یوسفی در مرحله بعدی شانس مدال خواهند داشت، هرچند اگر مدال هم نگیرند ارزش کارشان بسیار زیاد است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.