صعود جالب سیدیوسفی به نیمه نهایی/ حشمتیان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، در ادامه مسابقات قایقرانی در بخش کایاک اسلالوم انفرادی بانوان در بازیهای آسیایی اینچئون، ابتدا اعلام شد شقایق سیدیوسفی در رقابت با "لو لی" از چین شکست خورد و نتوانست به مرحله نیمهنهایی راه یابد.
اما با توجه به اینکه از دو نماینده چین باید یکی راهی مرحله بعد شود، سید یوسفی این شانس را پیدا کرد که به نیمه نهایی راه پیدا کند. وی فردا باید مقابل نماینده چین تایپه رقابت کند.
همچنین محمدصدیق حشمتیان در مرحله یکچهارم نهایی قایقرانی کایاک اسلالوم در مصاف با "هرمان هوسلین" تایلندی با اختلاف یک ثانیه مغلوب شد و به مرحله نیمه نهایی نرسید.
پیش از این گماری در کانوی بانوان راهی نیمه نهایی شد که فردا باید با چین رقابت کند.
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