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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

صعود جالب سیدیوسفی به نیمه نهایی/ حشمتیان حذف شد

صعود جالب سیدیوسفی به نیمه نهایی/ حشمتیان حذف شد

بانوی قایقرانان ایران در بخش کایاک اسلالوم انفرادی در ابتدا از صعود به مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی اینچئون باز مانده بود اما به خاطر حضور دو نماینده از کشور چین در این مرحله، فرصت کسب مدال در این رقابتها را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، در ادامه مسابقات قایقرانی در بخش کایاک اسلالوم انفرادی بانوان در بازی‌های آسیایی اینچئون، ابتدا اعلام شد شقایق سیدیوسفی در رقابت با "لو لی" از چین شکست خورد و نتوانست به مرحله نیمه‌نهایی راه یابد.

اما با توجه به اینکه از دو نماینده چین باید یکی راهی مرحله بعد شود، سید یوسفی این شانس را پیدا کرد که به نیمه نهایی راه پیدا کند. وی فردا باید مقابل نماینده چین تایپه رقابت کند.

همچنین محمدصدیق حشمتیان در مرحله یک‌چهارم نهایی قایقرانی کایاک اسلالوم در مصاف با "هرمان هوسلین" تایلندی با اختلاف یک ثانیه مغلوب شد و به مرحله نیمه نهایی نرسید.

پیش از این گماری در کانوی بانوان راهی نیمه نهایی شد که فردا باید با چین رقابت کند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
کد مطلب 2381638

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