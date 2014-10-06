پای روحانی به برنامه نود باز شد/ تصمیم مالک یک باشگاه برای تغییر نتیجه بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود به بررسی اتفاقات هفته یازدهم لیگ برتر اختصاص داشت که بخش عمده زمان آن به اتفاقات بازی راه آهن با استقلال صنعتی مرتبط بود. مجری و تهیه کننده نود در ابتدای برنامه موفقیت ورزشکاران ایران در مسابقات آسیایی اینچئون را تبریک گفت. سئوال برنامه مربوط به بهترین بازیکن ماه لیگ برتر بود که برای اولین بار نامی از بازیکنان استقلال و پرسپولیس در میان گزینه‌ها حضور نداشت تا به گفته عادل فردوسی پور، این مسابقه "بدون تعصب" برگزار شود. وحید امیری (نفت تهران)، محسن دلیر (تراکتورسازی تبریز)، سروش رفیعی (فولاد خوزستان) و علی زینالی (سایپا) چهار بازیکن مسابقه پیامکی نود بودند.

نود درجه و انتخابات ریاست جمهوری

در این بخش مسائل مختلفی مورد توجه عادل فردوسی پور قرار گرفته بود. شادی گل محمد قاضی و امید ابراهیمی بعد از گل استقلال به ملوان که به سبک کشتی گیران بود به تصویر کشیده شد که واکنش فردوسی پور با تقلید صدای هادی عامل گزارشگر کشتی همراه بود: "خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان"! همچنین خالکوبی محسن فروزان دروازه بان استقلال مورد توجه قرار گرفته بود تا جایی که روی دست این دروازه بان دیگر فضای خالی برای خالکوبی وجود ندارد. فردوسی پور با نشان دادن کف دست حمید درخشان، با کنایه گفت: فروزان دست بعضی از مربیان را برای خالکوبی اجاره گرفته است.

فردوسی پور همچنین به رنگ انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری اشاره‌ای داشت. در بازی نفت مسجد سلیمان با فولاد یک بمب دودزای بنفش داخل زمین افتاده بود که از این مسئله به عنوان "تداوم فعالیت انتخاباتی یک گزینه ریاست جمهوری" یاد شد.

اسپری محو نشونده در لیگ برتر!

در بخش دیگری از برنامه، حسین عسگری رئیس دپارتمان داوری روی خط برنامه آمد. وی درباره گوشی داوران گفت: ما هفت، هشت ماه است که کارمان را با یک شرکت داخلی برای این گوشی ها آغاز کرده ایم و حتی علیرضا فغانی هفته گذشته آنرا تست کرد تا ایراداتش را بگیریم.

عسگری درباره اسپری های محو شونده هم تاکید کرد: با یک شرکت داخلی برای این اسپری ها همکاری می‌کنیم.

فردوسی پور با پخش کلیپ یکی از مسابقات لیگ، نشان داد که این اسپری ها محو نشونده است و حدود 8 دقیقه برای محو شدن زمان لازم دارد! عسگری در این خصوص گفت: نماینده این شرکت خودش به فدراسیون فوتبال آمد و جلوی خود وی این اسپری ها را تست کردیم که حدود دو دقیقه زمان تا محو شدنش نیاز بود. احتمالا حجم استفاده شده توسط داور زیاد بوده است.

در این حین فردوسی پور یکی از این اسپری ها را از پشت میز خود خارج کرد و با تکه چمن مصنوعی که وسط استودیو انداخته بود، آنرا تست کرد!

پنالتی ملوان و اخراج دروازه بان استقلال گرفته نشد

عسگری درباره صحنه خطای مشکوک دروازه بان استقلال روی مهاجم ملوان هم گفت: این خطا واضح بود. وقتی خطایی واضح است نمی شود آنرا منکر شد. بازی پر برخوردی بین استقلال و ملوان بود و این صحنه ها در آن پیش می آید.

در حالی که عسگری و خداداد افشاریان کارشناس داوری برنامه پنالتی ملوان را تایید کرده بودند، سایت باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این خطا پنالتی نبوده و تصمیم کمیته داوران تحت تاثیر اختلافات داخلی است!

داوری که بعد از بازی استقلال زجر کشید!

خداداد افشاریان همچنین با حمایت از زرگر، داور بازی استقلال و ملوان گفت: این داوری است که در دسته دوم، دسته اول و سپس لیگ برتر کارش را شروع کرده است. او با تلاش خودش به اینجا رسیده است. این داور سمنانی است و بعد از بازی استقلال با ملوان زجر کشیده است! موبایلش زنگ خورده و حرف های بدی شنیده است. باید از این داوران حمایت شود.

دلیل منتفی شدن حضور آلن شیرر در ملوان

در همین حین سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان روی خط برنامه نود آمد تا درباره انتخاب سرمربی جدید این تیم صحبت کند. محجوب ضمن محکوم کردن صحبت‌های جلال رافخایی درباره نصرت ایراندوست سرمربی ملوان گفت: ایراندوست دو برابر ما سن دارد و باید به پیشکسوتان احترام گذاشت. ما تا الان درباره سرمربی تصمیمی نگرفته ایم و قرار است در جلسه هیات مدیره که روز چهارشنبه برگزار می‌شود، تصمیم بگیریم.

مالک باشگاه ملوان درباره اینکه قبلا گفته بود به واسطه دوستی با آلن شیرر و دیگر بازیکنان سرشناس دنیا می‌تواند آنها را به ایران بیاورد، تاکید کرد: اینکه آلن شیرر را به ایران نیاوردیم دلیل بر این نیست که آنها تمایلی ندارند. بلکه بستر و سطح باشگاه های ما پایین است. امیدوارم با بالا بردن سطح باشگاه ها و فوتبالمان بتوانیم از بزرگان فوتبال دنیا دعوت به همکاری کنیم تا خاطرات خوبی از خودمان و آنها به جای بگذاریم.

تصمیم عجیب برای تغییر نتیجه یک بازی!

محجوب در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از عملکرد داوران در لیگ برتر که علیه ملوان بوده است، گفت: ما از داوری صدمات زیادی خورده‌ایم.

در این هنگام فردوسی پور به عملکرد داور بازی ملوان با استقلال صنعتی اشاره کرد که به سود ملوان بود. محجوب در اینباره گفت: من بعد از آن گلی که زدیم می‌خواستم به داور بگویم برای استقلال صنعتی هم یک گل بگیرد!

این صحبت با تعجب شدید مجری برنامه نود همراه بود تا محجوب با اصلاح صحبت‌هایش بگوید: می خواستم بروم و به داور بگویم که اشتباه کرده است! عدالت برای ما مهمتر از هر چیزی است.

تقویم نود و ترجمه تاریخی داماد پروین

در تقویم نود مواردی از جمله استعفای تاریخی 14 بازیکن تیم ملی، دربی در 12 مهرماه 1387 که به درگیری شدید قلعه نویی و بیژن کوشکی مدافع تیم استقلال ختم شد و تولد ایمون زائد اختصاص داشت. همچنین عصبانیت علی پروین از زوبل، سرمربی پیشین پرسپولیس بعد از باخت به ملوان پخش شد. د

ر آن مصاحبه پروین از زوبل به عنوان مربی‌ای یاد کرد که "تمرین نمی‌ده؛ همه ش حرف می‌زنه. هیچی از فوتبال نمی دونه"! ترجمه تاریخی داماد پروین از صحبت‌های زوبل هم که برای اولین بار در برنامه نود افشا شد، در این برنامه مجددا پخش شد.

میهمان نود و صحبت درگوشی سرمربی سایپا

محسن دلیر مهاجم تیم تراکتورسازی میهمان حضوری برنامه نود بود. او درباره فصل گذشته گفت: من فصل گذشته فقط 10 دقیقه در لیگ برتر بازی کردم. هیچ گلایه ای از مجید جلالی (سرمربی فصل گذشته تراکتورسازی) ندارم. مربیگری سلیقه ای است. اتفاقا قبل از بازی با سایپا آقای جلالی در گوش من گفت که چون پارسال خوب نبودم، بازی به من نمی رسیده است.

وی با بیان اینکه از 10 سالگی فوتبال بازی می‌کرده است، تصریح کرد: من در پست‌ بال راست و چپ، هافبک دفاعی و مهاجم بازی کرده‌ام.

دلیر در پاسخ به این سئوال که از چهار گزینه سئوال پیامکی برنامه، آیا به خودش رای می‌دهد یا خیر، گفت: من به سروش رفیعی بازیکن فولاد رای می‌دهم.

کارشناسی داوری، از اخراج خلعتبری تا پنالتی تراکتورسازی

خداداد افشاریان کارشناس داوری ضمن تاکید بر خطای دروازه بان استقلال و اخراج وی از بازی با ملوان، گل فولاد خوزستان به نفت مسجد سلیمان را صحیح دانست و تصمیم داور را رد کرد. طبق نظر افشاریان، پنالتی تراکتورسازی در بازی با سایپا هم گرفته نشد. همچنین بر اساس ادعای این کارشناس داوری، محمدرضا خلعتبری باید به خاطر خطا روی محمد نوری از زمین اخراج می ‌شد.

افشاریان در این زمان گفت: من احترام زیادی برای خلعتبری قائلم ولی به نظرم این بازیکن در بازی با پرسپولیس نرمال نبود.

جشن تولد میان برنامه‌ای فردوسی پور!

بعد از پخش چند دقیقه ای پیام های بازرگانی، خداداد افشاریان کارشناس داوری نود خطاب به بینندگان گفت: در این مدتی که نبودیم، جشن تولد 40 سالگی عادل خان در استودیو برگزار شد و شور و حال عجیبی برقرار شد.

افشاریان همچنین پایش را فراتر گذاشت و سئوال معروف مجری نود را از عادل فردوسی پور پرسید: "شما صغر سن ندارید"؟ این سئوال با خنده فردوسی پور همراه بود و وی تاکید کرد که صغر سن ندارد!

کتک کاری عابدزاده و نو شدن دوربین صدا و سیما

آیتم بعدی که تقریبا طولانی ترین آیتم برنامه نود محسوب می‌شد، پخش تصاویر حاشیه ای دیدار استقلال صنعتی با راه آهن بود. بهنام ابوالقاسم پور و بهمن روشنایی سرپرستان دو تیم راه آهن و استقلال صنعتی روی خط آمدند و درباره شائبات شروع جنجال این بازی صحبت کردند. تصاویر حمله عابدزاده به سمت کولی بالی و بازیکنان استقلال صنعتی در حالی پخش شد که هیچکس حتی حمید استیلی هم حریف عابدزاده نشدند تا او را از رفتن به زمین منصرف کنند.

درگیری لفظی دو سرپرست به همراه صحبت های فردوسی پور دقایق شلوغ و بی ثمری را در این برنامه رقم زد و در حالی به پایان رسید که دامنه این درگیری لفظی به خداداد افشاریان هم کشیده شد. نکته جالب این بخش وقتی بود که ابوالقاسم پور گفت پول دوربینی را که عابدزاده در اهواز شکسته، پرداخته است. سرپرست راه آهن به کنایه گفت: 21 میلیون تومان پول دوربین دادیم و حداقل به این بهانه دوربین صدا و سیما نو شد!

درگیری لفظی افشاریان و فغانی

در بخش‌های پایانی برنامه، علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران روی خط برنامه نود آمد و از کارشناسان داوری این برنامه انتقاد کرد. فغانی با زیر سئوال بردن نظرات افشاریان، گفت: تعجب می‌کنم دوستانی که به برنامه نود می آیند، باید به روز باشند و اصراری به اعتقاد قبلی نداشته باشند. در صحنه خطای خلعتبری روی محمد نوری، کارت قرمز نداشت که افشاریان گفت این خطا، اخراج دارد. افشاریان درباره صحنه خطای هاشم بیگ زاده روی بازیکن ملوان هم گفت اگر 10 بار هم این صحنه را ببیند، می گوید خطا نیست در حالی که باید برای ملوان پنالتی گرفته می شد و بیگ زاده هم اخطار می گرفت.

این صحبت‌ها به مذاق افشاریان خوش نیامد. وی در واکنش به حرفهای فغانی تاکید کرد: من متاسفم. شما نباید به خود اجازه بدهی که در یک برنامه زنده اینطور با من صحبت کنید. داوری دیگر دیروز و امروز ندارد. هر شب 30 بازی از تلویزیون پخش می‌شود. نظر شما که وحی مُنزل نیست آقای فغانی. شاید فیفا هم غلط بگوید! در فیفا هم دو نفر مثل ما هستند. شاید پدر شما بهتر از کارشناسان فیفا نظر بدهد! نظر فیفا هم که وحی منزل نیست! نسخه فیفا برای همه بازی ها واحد نیست.

افشارزاده پا را فراتر از این گذاشت و گفت: اصلا همین الان آقای عسگری را بگیرید. حالا که جنگ علنی شد! فغانی که 10 سال از من کوچکتر است نباید بگوید که آموزش غلط می دهم! این صحبت هایش را بگذارد برای یک جمع خصوصی.

این درگیری لفظی با وساطت عادل فردوسی پور و صحبت‌های وی ختم به خیر شد.

* آیتم پایانی و جدال مدیران رسانه ای دو باشگاه

در انتهای برنامه و قبل از پخش آیتم لیگ یک، امید گلمکانی و یعقوب پیری مدیران رسانه‌ای دو باشگاه راه آهن و استقلال صنعتی روی خط برنامه نود آمدند و درباره رای کمیته انضباطی و اتفاقات قبل از بازی توضیحاتی را ارائه کردند. در پایان برنامه، آمار مسابقه پیامکی اعلام شد که 41 درصد بینندگان سروش رفیعی بازیکن فولاد خوزستان را به عنوان برترین بازیکن ماه انتخاب کرده بودند و 35 درصد هم محسن دلیر، بازیکن تراکتورسازی.