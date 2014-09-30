گزارشی از اتفاقی تلخ و حضور مهمان تحصیل کرده/ کنایه به بازوبند پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر،عادل فردوسی پور در ابتدای برنامه نود موفقیت ورزشکاران ایران در مسابقات آسیایی اینچئون را تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد. سئوال این هفته برنامه به بهترین گل فوتبال در شهریورماه اختصاص داشت.

گل آفساید سپاهان به تراکتورسازی

پخش بازی پدیده با پیکان و تراکتورسازی با سپاهان بعد از قرعه کشی در دستور کار قرار داشت. بعد از بازی مصاحبه مهدی کیانی، احمد آل نعمه و رسول خطیبی بازیکنان و سرمربی تراکتورسازی در اعتراض به کمبود امکانات روی آنتن رفت. مسعود مرادی کارشناس داوری برنامه تاکید کرد که گل تیم سپاهان به تراکتورسازی آفساید بوده است. مرادی همچنین گفت داور نباید به فرشاد احمدزاده بازیکن تراکتورسازی به خاطر همرنگ نبودن ساق دست و لباسش، اجازه ورود به زمین می داده است.

تقویم نود، اعتراض دایی و بازگشت کریمی

در تقویم نود دیدار تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 98، پخش دربی دوم مهرماه سال 1378 که منجر به اخراج دو پرسپولیسی و شائبه توصیه سعید فائقی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی شد، مصاحبه معروف دایی علیه لیت بارسکی سرمربی تیم فوتبال سایپا هنگام بازیگری‌اش در این تیم و بازگشت علی کریمی به پرسپولیس بعد از هفت سال در تاریخ چهارم مهرماه 1387 از آیتم‌های مورد نظر این بخش بود.

نود درجه و کنایه به بازوبند کاپیتانی پرسپولیس

در این بخش قهر مازیار زارع به خاطر شعار هواداران سوژه شد و از آن به عنوان تاریخی ترین فیلم هندی یاد شد! فردوسی پور در این بخش به بازوبند کاپیتانی پرسپولیس هم کنایه زد و آنرا محصول طراحی دختر "دونگا" سرمربی تیم ملی برزیل دانست! همچنین تصویر حضور علی کریمی در کنار کارلوس کی روش در ورزشگاه آزادی پخش شد که تهیه کننده برنامه نود در این هنگام با طعنه گفت: تماشاگران پرسپولیس برای پاره کردن چُرت کی‌روش علی کریمی را تشویق کردند.

ویسی: جباری اسم مرا برای دوره مربیگری رد نکرده بود

عبدالله ویسی سرمربی تیم استقلال صنعتی خوزستان پیش از اعلام نظر کارشناس داوری روی خط برنامه آمد و گفت: بعد از گذشت چند روز از بازی با پرسپولیس باز هم می‌گویم داور به اشتباه برای پرسپولیس پنالتی گرفت. جباری (داور بازی) با من خصومت شخصی دارد. من برای یک دوره پیشرفته مربیگری ثبت نام کرده بودم ولی جباری اسم مرا رد نکرده بود. در حالی که اسامی مربیان دیگر از لیگ دسته اول و دسته دوم را رد کرده بودند. به من گفتند زبانت خوب نیست. در حالی که زبان انگلیسی من بد نیست. گفتم حتی حاضرم با خودم مترجم ببرم ولی جباری اسم مرا رد نکرد.

به گزارش مهر، غلامرضا جباری داور بازی استقلال صنعتی با پرسپولیس دبیر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال هم هست و طبق ادعای ویسی، جباری اسم سرمربی استقلال صنعتی را قبلا برای حضور در دوره های مربیگری رد نکرده بوده است.

فردوسی پور در میانه صحبتهایش با ویسی، کفش این مربی در بازی با پرسپولیس را سوژه کرد و گفت: این کفش را تازه خریده بودید؟ ویسی هم در پاسخ گفت که کفشش نو بوده ولی تنگ نبوده است!

پرسپولیس - استقلال و اشتباهات عجیب داور و کمک داور

بعد از صحبتهای عبدالله ویسی، صحنه های مشکوک بازی پرسپولیس با استقلال صنعتی پخش شد. طبق نظر مسعود مرادی، کارشناس برنامه سوشا مکانی دروازه بان پرسپولیس باید به خاطر گرفتن توپ خارج از محوطه جریمه در نیمه اول اخراج می شد. مرادی البته تصمیم داور در اعلام پنالتی به سود پرسپولیس را تایید و از آن حمایت کرد.

فردوسی پور در این هنگام روی دو موضوع دست گذاشت. یکی اینکه کمک داور در صحنه خطای پنالتی، به سود استقلال صنعتی پرچم زده و برای این تیم اعلام خطا کرده بود که از دید داور پنهان مانده بود. موضوع دیگر بازیکن استقلال صنعتی بود که درست در هنگام رخ دادن خطا روی بازیکن پرسپولیس، جلوی دید داور را گرفته بود. با این حال مرادی تاکید کرد که کمک داور به اشتباه پرچم زده و تصمیم داور به رغم نداشتن دید، درست بوده است.

میهمان تحصیلکرده برنامه

وحید امیری بازیکن تیم نفت تهران که در این فصل عملکرد خوبی داشته است، میهمان حضوری برنامه نود بود. امیری که لیسانس رشته حقوق دارد و به تازگی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی هم قبول شده است، درباره زمان شروع فوتبالش گفت: من تا قبل از ورود به دانشگاه، در هیچ تیم خاصی بازی نکرده بودم. بعد از ورود به دانشگاه، ابتدا در تیم فوتسال و سپس در تیم فوتبال دانشگاه بازی کردم. تا آن موقع در زمین چمن بازی نکرده بودم! بعد از آن به لیگ دسته سوم، دسته دوم، دسته اول و سپس به نفت تهران رفتم. شاید اگر از 12 یا 13 سالگی دنبال فوتبال بودیم و شرایط مهیا بود الان جزو بهترین بازیکنان فوتبال بودم.

گزارشی از وضعیت مدیرعامل پیشین سرخپوشان

پخش گزارشی از وضعیت حجت الله خطیب مدیرعامل پیشین پرسپولیس در دستور کار برنامه نود قرار داشت. خطیب درباره بیماری اش گفت: قبل از ماه رمضان بود که دچار زردی شدید و کاهش وزن شدم که پزشکان تومور پانکراس تشخیص دادند. فعلا در حال شیمی درمانی و دست و پنجه نرم کردن با این بیماری هستیم.

خطیب درباره عملکردش در دوران حضور در باشگاه پرسپولیس هم گفت: در پرسپولیس همیشه رو به جلو بودیم. ما در جام حذفی به فینال رسیدیم و در لیگ هم سوم شدیم. هرچند هواداران همیشه از پرسپولیس قهرمانی می‌خواهند. همان موقع 70 هکتار زمین برای احداث یک ورزشگاه 70 هزار نفری در پرند گرفتیم. حتی مهندس کلانی قرار شد این ورزشگاه را طراحی کند ولی نمی‌دانم این زمین‌ها چه شد.

تیموریان باید اخراج می شد

پس از پخش بازی استقلال و ذوب آهن در هفته دهم لیگ برتر و مصاحبه مربیان دو تیم، صحنه های مشکوک این بازی توسط مسعود مرادی کارشناسی شد. طبق نظر مرادی، آندرانیک تیموریان هافبک استقلال باید به خاطر انجام خطا روی بازیکن ذوب آهن از زمین اخراج می شد. مرادی همچنین صحنه زمین خوردن بازیکن تیم نفت تهران در بازی با فولاد خوزستان را پنالتی دانست که از دید داور مسابقه پنهان مانده بود.

عیادت بزرگان از مظلومی

غلامحسین مظلومی که این روزها روی تخت بیمارستان شرایط سختی دارد، به سئوالات گزارشگر برنامه نود پاسخ داد. در همین بخشش، عیات علی دایی، حمید استیلی، احمدرضا عابدزاده و صحبت‌های آنها درباره مظلومی روی آنتن رفت.

توضیحات مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان

مسعود رضائیان مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان روی خط برنامه نود آمد و درباره تغییر سرمربی تیم گفت: مجید باقری نیا خودش دیگر تمایلی نداشت سرمربی بماند. او می خواست قبل از بازی با پرسپولیس برود ولی از او خواهش کردیم تا در تیم بماند. در نهایت باقری نیا خودش خواست برود و ما هم بهروز مکوندی را سرمربی کردیم. مکوندی مدرک مربیگری A دارد و مشکلی در این خصوص ندارد.



طبق آمار ارائه شده در دقایق انتهایی برنامه، گل مهدی طارمی با 30 درصد به عنوان بهترین گل شهریور انتخاب شد.