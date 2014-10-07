به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سقوط قیمت جهانی نفت خام در بازارهای جهانی، عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت سازمان اوپک، بهای نفت خود در بازارهای جهانی را یک دلار در هر بشکه کاهش داده است.



به اعتقاد کارشناسان بازار جهانی انرژی آمریکا با توسل به ذخایر مازاد نفت عربستان سعودی قصد کاهش قیمت جهانی نفت را دارد و یکی از دستاوردهای سقوط بهای طلای سیاه برای کاخ سفید ایجاد فشار بیشتر اقتصادی به کرملین است.



از این رو شرکت آرامکوی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده نفت در بین کشورهای نفت خیز جهان برای دامن زدن به کاهش بیشتر بهای جهانی نفت شعله ارزان فروشی و راه اندازی جنگ قیمت نفت در بازارهای آسیایی را در دستور کار قرار داده اند.



از سوی دیگر برخی از رسانه های معتبر بین‌المللی از اقدام عربستان سعودی در کاهش قیمت نفت به عنوان یک حراج تمام عیار طلای سیاه توسط سعودی ها در طول چند روز گذشته یاد کرده اند.



وال استريت ژورنال در گزارشي اعلام کرد: عدم هماهنگي در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت(اوپک) در حال تبديل شدن به يک جنگ قيمت و تضعيف سلطه اين سازمان نفتي روي بازار جهاني نفت و تشديد حراج اخير نفت اين سازمان است.



یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر در واکنش به ارزان فروشی و حراج قیمت نفت توسط عربستان سعودی در بازارهای آسیایی، گفت: در شرایط فعلی روند صادرات نفت خام و میعانات گازیایران طبیعی است و ایران نیازی به کاهش قیمت نفت خود را ندارد.



وی با اعلام اینکه هم اکنون ایران نفت را مطابق با قیمت‌های جهانی عرضه می کند، تصریح کرد: ایران قصد ورود به جنگ کاهش قیمت نفت که توسط سعودی‌ها راه افتاده را ندارد.



این مقام مسئول در شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه فروش نفت خام ایران در بازارهای مختلف مطابق با قیمت گذاری‌های رایج انجام می شود، اظهار داشت: ایران قصد هیچ گونه ارزان فروشی نفت را ندارد.



سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا با اشاره به تحقق اهداف صادرات نفت خام ایران مطابق با قانون بودجه سال جاری، گفته است: میزان و ارزش فروش نفت ایران در طول 6 ماهه نخست سال جاری مطابق با پیش‌بینی شده در بودجه بوده است.



رویترزهفته گذشته با انتشار گزارشی، نوشته بود: اقدام عربستان در کاهش قیمت نفت خود نشان می دهد این کشور از روند نزولی قیمت نفت ناراضی نیست. روسیه،‌ ایران و برخی کشورهای دیگر که به نفت بالای 100 دلار برای تامین بودجه خود نیاز دارند از این سیاست عربستان زیان می بینند. پس از این اقدام، قیمت نفت در بازار جهانی بیش از پیش کاهش یافت.



یکی تاجر نفتی در این باره به رویترز گفته است: کاهش قیمت نفت برای چهارمین ماه متوالی آشکار کرد که عربستان سعودی در تلاش برای شروع جنگ قیمت با رقیبان خود است. ایران به عنوان رقیب عربستان در خاورمیانه ممکن است به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های غرب، با کسری بودجه مواجه شود.



بر این اساس عربستان سعودی، قیمت نفت سبک خود در بازار آسیا برای تحویل در ماه نوامبر را یک دلار کاهش داد. معامله کنندگان نفت انتظار کاهش بیش از 70 سنت را نداشتند. عربستان قیمت نفت صادراتی خود به اروپا و آمریکا را نیز در هر بشکه 40 سنت کاهش داد.