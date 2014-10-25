قیمت نفت بازهم ارزان شد/ کاهش ۲۰ دلاری قیمت نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، طلای سیاه از گزند کاهش و تضعیف قیمت ها در امان نماند و روز گذشته بریا چندمین بار متوالی کاهش یافت.

بر این اساس قیمت نفت دبلیو. تی. آی آمریکا به کاهش خود ادامه داد و نفت شیرین آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با یک دلار و هشت سنت کاهش به ٨١ دلار و یک سنت برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر در پایان معاملات روز جمعه (٢ ابانماه) به ٨٦ دلار و ١٣ سنت رسید که در مقایسه با روز پیش از آن ٧٠ سنت و در مقایسه با جمعه گذشته سه سنت کاهش نشان می دهد.

در این بین افزایش عرضه نفت توسط عراق و لیبی که هم اکنون با مشکلات سیاسی و برخی از نارامی ها دست و پنجه نرم می‌کنند زمینه کاهش بیشتر بهای طلای سیاه در بازار را فراهم کرده است.

از سوی دیگر برنامه بارگیری نفت‌ عراق در ماه نوامبر نشان می‌دهد صادرات نفت‌خام سبک بصره به سطح ٢ میلیون و ٨٣٠ هزا بشکه در روز برسد که در مقایسه با ماه اکتبر ١٣ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که عراق همزمان با افزایش حجم صادرات، قیمت رسمی فروش نفت خام خود را هم کاهش داده است به طوری که شرکت بازاریابی نفت عراق قیمت فروش نفت‌خام سبک بصره به مقصد اروپا را به میزان ٦٥ سنت در بشکه کاهش داد و قیمت آن را به میزان ٥ دلار و ٤٠ دلار در بشکه کمتر از قیمت نفت‌ برنت تعیین کرده است.

علاوه برآن در لیبی که این روزها با مشکل نا آرامی و تعطیلی در برخی از تاسیسات نفتی خود همچون توقف فعالیت پایانه " زویتینا" روبرو است موفق به عرضه روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت به بازار جهانی شده است.

افزایش ذخیره سازی نفت در آمریکا، فروش آرگوس نفت‌خام سبک و شیرین صحرای الجزایر، اعلام آمادگی کشورهای نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج فاسر همچون عربستان، کویت و امارات برای ادامه فعالیت ها در صورت کاهش قیمت نفت به محدوده ۸۰ دلار و وضعیت نامشخص توسعه اقتصادی در بین کشورهای اتحادیه اروپا از دیگر دلایل تضعیف قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است.

سقوط ۲۰ دلاری قیمت نفت ایران

از سوی دیگر مدیریت امور بین الملل شرکت میل نفت ایران امروز با انتشار گزارش کوتاهی اعلام کرد: متوسط قیمت نفت سبک و سنگین ایران از ابتدای سال تا کنون به ترتیب ١٠٣ دلار و ٧٨ و ١٠١ دلار و ٦٧ سنت بوده است.

در حالی که میانگین قیمت نفت سبک و سنگین ایران از ابتدای سال تا کنون بیش از ١٠٠ دلار بود اما قیمت نفت ایران در ماههای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است، بگونه ای که در هفته منتهی به دوشنبه، ٢٨آبان ماه قیمت نفت سبک ایران ٨٤ دلار و ٢٥ سنت و نفت سنگین ایران ٨٢ دلارو ٦١ایران بوده است که نسبت به هفته گذشته بیش از ٤ دلار کاهش پیدا کرده است.

به گزارش مهر، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، هفته گذشته در اظهاراتی آب پاکی را بر دستان طرفداران نفت گران ریخته و تاکید کرده است: کاهش قیمت نفت را به فال نیک می‌گیریم و همانطور که تحریم‌ها باعث شد به طور جدی به مشکلات خودمان فکر کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد، کاهش قیمت نفت هم به ما می‌فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم.

خبرگزاری مهر اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: همزمان با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و زنگ خطر کسری بودجه دولت تدبیر و امید، پس از عربستان، ایران، کشورهای عراق و قطر هم قیمت نفت صادراتی خود را کاهش دادند تا با آغاز فروش‌های ویژه پائیزه توسط اعضای اوپک شیب کاهش بهای طلای سیاه تندتر شود.