حجت الله سیدان در گفتگو با مهر درباره تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت خام بر کرایه حمل دریایی طلای سیاه توسط شرکت های کشتیرانی بین‌المللی، گفت: کرایه جهانی حمل نفت خام رابطه مستقیمی با قیمت جهانی نفت در بازار ندارد.



مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران با اعلام اینکه بهای کرایه دریایی حمل نفت خام بیش از آنکه تابع بهای جهانی نفت باشد، تابع وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت است، تصریح کرد: در طول 10 روز گذشته بهای هر بشکه نفت خام حدود 7 تا 8 دلار کاهش یافت اما این کاهش هیچ گونه تاثیری بر قیمت کرایه حمل دریایی نفت خام ندارد.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از 90 درصد نفت جهان از مسیرهای دریایی از مبادی تولید به مبادی مصرف انتقال داده می شود، بیان کرد: با وجود کاهش قیمت جهانی نفت در طول 10 روز گذشته اما بهای کرایه حمل طلای سیاه به هیچ وجه ارزان نشده است.



سیدان با یادآوری اینکه در شرایط فعلی با وجود کاهش قیمت ها اما به نظر می رسد تقاضا بریا خرید طلای سیاه کماکان در سطوح بالایی قرار دارد، تبیین کرد: بر این اساس با توجه به بالا بودن تقاضا در بازار جهانی نفت، هزینه کرایه ها هم کاهش نیافته است.



مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران در پاسخ به این سئوال مهر که آیا با توجه به حراج نفت توسط عربستان سعودی در بازار، شرکت‌های حمل کننده دریایی نفت هم کرایه‌های خود را برای حمل نفت کاهش داده‌اند؟ توضیح داد: تاکنون علائمی مبنی بر کاهش کرایه حمل دریایی نفت در بازار مشاهده نشده است.



این مقام مسئول با اعلام اینکه در حوزه حمل دریایی نفت کاهش دادن کرایه برای مالکان شرکت های کشتیرانی به منزله " سنگ بر روی دوش خود گذاشتن است"، گفت: شرکت ملی نفتکش ایران هم با وجود در اختیار داشتن کشتی های ملکی حمل نفت قصد ارزان فروشی و یا کاهش کرایه های حمل نفت خود را ندارد.



وی با تاکید بر اینکه در سال جاری میلادی گردش مالی شرکت ملی نفتکش سود ده بوده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با توجه به کاهش تحریم‌های بین‌المللی حاشیه سود این مجموعه عظیم نفتی ایران در ادامه سال جاری میلادی افزایش یابد.



به گزارش مهر، علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه نام این شرکت به صورت قطعی و نهایی از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری انگلیس خارج شد، گفته بود: هم‌اکنون آماده بازگشت به بازار بین المللی نفت هستیم.