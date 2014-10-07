ساخت و ساز غیرمجاز بلای روستاهاست/ تهیه 1800 طرح هادی روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه بیان کرد:تفکیک غیر مجاز در استان های شمالی بویژه در مازندران بدلیل نزدیکی به تهران و استان های دیگر بسیار زیاد است که متاسفانه یک تهدید برای استان شده است.

هاشمی با بیان اینکه در صدور پروانه باید دقت شود، اظهارداشت: طرح های مصوب شده در روستاها یک نسخه به فرمانداری و یک نسخه به دهیار ارسال می شود و باید این طرح ها بعنوان یک قانون اجرایی شوند.

وی با بیان اینکه این شهرستان بدلیل وجود روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر مسئولیت این بنیاد را نسبت به شهرستان های دیگر استان سنگین تر می کند، اظهارداشت: صدور سند مالکیت بعنوان یک معضل در جذب اعتبارات بویژه برای روستاییان بصورت یک قانون در دستور کار قرار گرفت.

وی از تخصیص هشت درصدی اعتبارات دولتی به بنیاد مسکن خبر داد و با بیان اینکه مازندران در بحث بازسازی مناطق آسیب دیده می تواند بعنوان ستاد معین در مواقع بحران در استان های دیگر حضور یابد، اذعان داشت: این استان ستاد معین بازسازی شهر زلزله زده بم، مناطق جنگی دشت اهواز، بازسازی استان گیلان و زلزله آذربایجان شرقیبوده است.

هاشمی، ماموریت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را تامین مسکن برای اقشار محروم جامعه، بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی، بازسازی زلزله گیلان وزنجان، بهسازی مسکن روستایی عنوان کرد و افزود: همه ساله اعتبارات برای بهسازی مسکن روستایی اختصاص می یابد و سالانه 200 هزار واحد مسکن در سطح کشور توسط این بنیاد ساخته می شود.

وی بیان کرد: همچنین در بحث بهسازی مسکن روستایی، مازندران هر سال جزء 3 استان نخست در سهم بری مناسب است.

مدیرکل بنیاد مسکن تصریح کرد: از سال 84 تا پایان سال گذشته از 122 هزار واحد مسکونی استان در هفته دولت سال جاری یکصد و ده هزار ومین واحد مسکونی را به بهره برداری رسید که این یک کار بزرگی است.

هاشمی با اشاره به راه اندازی طرح نظام فنی روستایی در کشور و استان خاطرنشان کرد: بیش از یکهزار کاردان و کارشناس در این طرح در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به روستاییان گفت: یکی از مشکلات روستاییان در دریافت تسهیلات بانکی نداشتن ضامن معتبر و مورد قبول است که متاسفانه سهم بری آنها در سطح کشور در این خصوص با چالش مواجه است.

هاشمی به صدور سند مالکیت و واگذاری آن به بنیاد مسکن اشاره و اظهارداشت: صدور سند مالکیت موجب تعامل و همکاری بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک شده است و صدور سند کمک بزرگی به روستاییان در همه زمینه ها می کند.

وی با بیان اینکه مازندران در صدرو سند مالکیت در کشور پیشتاز است، اذعان داشت: بیش از 250 هزار خانوار روستایی از نعمت سند مالکیت بهره مند شدند که از ویژگی های اسن سند عدم وابستگی به اعتبارت دولتی است.

این مسئول یکی دیگر از ماموریت های بنیاد مسکن را تهیه واجرای طرح های هادی روستایی عنوان کرد و گفت: در مازندران 3 هزار و 200 روستای دارای سکنه است که 2 هزار و 473 روستای آن بالای 20 خانوار هستند که از این تعداد یک هزار و 800 روستا تاکنون طرح هادی مصوب شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: در دو سال متوالی 640 روستای بالای 20 خانوار طرح هادی اجرامی شود.

وی از ارسال 2 هزار و700 پرونده تخلف به شورای حفظ بیت المال و استانداری خبر داد و با بیان اینکه بدلیل ویژگی های عمده شهرستان سواد کوه تمام فعالیت های عمرانی آن توسط بنیاد مسکن انجام می شود،گفت: فعالیت های این بنیاد بازسازی واحدهای آسیب دیده، بهسازی واحدهای روستایی، صدور سند مالکیت و تهیه و اجرای طرح های هادی است.